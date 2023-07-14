Рада звернулася до Грузії та ЄС щодо помилування Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі в лікарні. Фото: google.com

Сьогодні, 14 липня, Верховна рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав Європейського Союзу. Народні депутати просять здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Звернення ВРУ

Рада закликає президентку Грузії Саломе Зурабішвілі надати Уповноваженому ВРУ з прав людини доступ до Саакашвілі. Україна просить помилувати його та звернути увагу на тяжкий фізичний стан.

"Звертаємося до парламентів держав — членів ЄС з проханням ухвалити відповідні рішення щодо необхідності здійснення Президентом Грузії помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини", — йдеться у повідомленні.

"За" проголосували 285 народних депутатів.

Підсумки голосування. Фото: t.me/yzheleznyak

Допис нардепа. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував стан Михеїла Саакашвілі. За його словами, Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не задоволений діями грузинської влади через їхнє ставлення до українського громадянина Міхеїла Саакашвілі.

Додамо, голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе вважає образою те, що Президент України Володимир Зеленський обурився через стан ув'язненого експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Також Кобахідзе обурився щодо прохання до грузинського посла повернутися до Тбілісі.