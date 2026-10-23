Пленарное заседание парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16172, который предлагает урегулировать вопросы оформления земельных участков под многоквартирными домами и придомовых территорий. Документ предусматривает безвозмездную передачу таких участков в общую совместную собственность совладельцев дома. Авторами являются ряд народных депутатов от партии "Слуга народа".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Землю под многоэтажками хотят автоматически передавать совладельцам

Инициаторы законопроекта отмечают, что хотя право владельцев квартир на такую землю уже предусмотрено законодательством, четкого механизма ее оформления до сих пор нет.

Согласно предложенным изменениям, землю под домом, а также территорию, необходимую для его обслуживания, будут передавать совладельцам бесплатно. Для этого потребуется определить границы участка и зарегистрировать право собственности. Представлять интересы жильцов сможет ОСМД, управляющий домом или другое уполномоченное ими лицо.

В то же время для таких земельных участков предлагается установить специальные ограничения: их нельзя будет продавать, делить между отдельными владельцами квартир или передавать в залог или ипотеку. Однако по решению совладельцев отдельные части придомовой территории можно будет сдавать в аренду или предоставлять в ограниченное пользование.

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Отдельные требования коснутся застройщиков, возводящих несколько многоквартирных домов на одном земельном участке. Их обяжут заранее разделить землю так, чтобы для каждого дома был сформирован отдельный участок.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 января 2027 года.

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