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Главная Политика Рада отложила запуск системы еАкциз до июля 2027 года

Рада отложила запуск системы еАкциз до июля 2027 года

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13 октября 2026 13:10
Рада приняла закон о переносе сроков запуска системы еАкциз: что изменится
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Во вторник, 13 октября, Верховная Рада приняла законопроект № 15532, который предусматривает перенос сроков полноценного запуска электронной системы отслеживания оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Документ предлагает отложить переход на еАкциз с 1 ноября 2026 года до 1 июля 2027 года, а также установить переходный период для предприятий, работающих с подакцизной продукцией. Кроме того, инициатива предусматривает поэтапное введение штрафов за отдельные нарушения и возможность дальнейшей продажи продукции с бумажными акцизными марками.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Что такое еАкциз и для чего его вводят

ЕАкциз — это электронная система, которая должна обеспечивать прослеживаемость оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Она предусматривает переход от традиционных бумажных акцизных марок к электронным идентификаторам, а также цифровой учет движения продукции.

Благодаря системе государство должно получить больше возможностей для контроля за производством, импортом и продажей подакцизных товаров. Электронная прослеживаемость также призвана помочь выявлять нелегальный оборот продукции и снижать риски уклонения от уплаты акцизного налога.

Почему хотят отложить запуск системы

Законопроект переносит полноценное внедрение eАкциза с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года. Необходимость дополнительного времени объясняется тем, что система требует дальнейшей технической доработки, проверки совместимости программного обеспечения и тестирования взаимодействия между всеми участниками.

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В частности, необходимо завершить интеграцию программных решений предприятий с электронной системой, проверить основные бизнес-процессы, провести функциональное, интеграционное и нагрузочное тестирование. Также участникам рынка необходимо подготовить техническое оборудование и проверить работу системы в реальных условиях.

Авторы законопроекта считают, что запуск без завершения этих работ может создать трудности для производителей, импортеров и продавцов подакцизной продукции. Дополнительный переходный период должен дать бизнесу возможность подготовиться к новым требованиям без риска нарушения непрерывности производства и торговли.

Какие сроки работы системы предлагается установить

Законопроект предусматривает несколько этапов перехода к полноценному функционированию еАкциза:

  • до 30 июня 2027 года — продолжение тестового функционирования программного обеспечения электронной системы;
  • с 1 января по 30 июня 2027 года — работа системы в промышленной эксплуатации в тестовом режиме;
  • с 1 июля 2027 года — полноценная промышленная эксплуатация электронной системы.

Что предлагается изменить в штрафах

Законопроект также предусматривает переходный период, в течение которого штрафные санкции за соответствующие нарушения будут применяться в уменьшенном размере.

В частности, предлагается установить следующие переходные правила:

  • с 1 июля по 31 декабря 2027 года — штрафы будут применяться в размере 10% от установленной суммы;
  • с 1 января по 30 июня 2028 года — штрафы будут составлять 30% от установленной суммы.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада 12 октября приняла в первом чтении и в целом законопроект №16119, который расширяет возможности использования языков национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, и языков коренных народов Украины в образовательном процессе. Документ предусматривает возможность создания школ со статусом учреждений национальных меньшинств или коренных народов, а также учет их истории, культуры и традиций в образовательных программах.

Также Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает возможность привлечения подразделений Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины к международным миротворческим операциям и многонациональным учениям за рубежом. Речь идет, в частности, о миссиях под эгидой ООН, НАТО, Европейского Союза и других международных организаций, для участия в которых потребуется решение президента Украины или Верховной Рады. Инициатива призвана урегулировать правовые основания для направления этих подразделений за границу, поскольку действующее законодательство не предусматривает достаточных механизмов для их участия в таких операциях.

Верховная Рада алкоголь нардепы акцизы парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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