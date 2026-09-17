Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 17 сентября, Верховная Рада приняла обращение к парламентам и правительствам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям в связи с намерением России провести выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет о частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также о Крыме и Севастополе. Россия планирует провести голосование 18–20 сентября 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Рада призвала иностранные государства осудить выборы РФ на оккупированных территориях

В обращении украинский парламент призывает иностранные государства и международные организации осудить проведение российских выборов на оккупированных украинских территориях. Также предлагается отказаться от направления туда международных наблюдателей и предостеречь граждан других государств от поездок на временно оккупированные территории Украины.

Отдельно Верховная Рада призывает не признавать результаты такого голосования и полномочия лиц, которые могут быть объявлены избранными по его итогам. В документе также содержится призыв усилить санкционное давление на Россию и лиц, причастных к организации таких выборов.

Кроме того, парламент обращается к международным партнерам с призывом продолжать военную, финансовую и экономическую поддержку Украины. В Верховной Раде также подчеркивают необходимость содействовать завершению войны и восстановлению территориальной целостности Украины.

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Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде принес присягу новый народный депутат от "Слуги народа". Дмитрий Видолоб официально обрел депутатские полномочия после принесения присяги во время заседания парламента.

Также 16 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15358, который предусматривает ответственность за чрезмерный шум от транспортных средств. Во время военного положения за повторное нарушение в течение года предлагается штраф в размере 34 тысяч гривен и лишение права управления транспортным средством на три-шесть месяцев. За первое нарушение может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен.