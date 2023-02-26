Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии: подробности

Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций против рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа по реализации решений Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против россии. Он заверил, что санкционное давление на государство-агрессора продлится.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Президент отметил, что сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против "тех, кто причастен или помогает россии вести войну и уничтожать жизнь и людей".

Кто попадет под новые санкции

"Подписал три указа для реализации решений СНБО. Против тех россиян, которые имеют отношение к похищению украинских детей. Против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в россии для войны против Украины и всех свободных людей", – сообщил Зеленский.

Он заверил, что давление Украины и мира на государство-террориста продолжится.

Напомним, 23 февраля депутаты Верховной Рады ввели тотальные санкции против российских финансовых учреждений. Президентский законопроект №9045 был принят в целом.