Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии: подробности

Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа по реализации решений Совета нацбезопасности и обороны по санкциям против россии. Он заверил, что санкционное давление на государство-агрессора продлится.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.
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Президент отметил, что сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против "тех, кто причастен или помогает россии вести войну и уничтожать жизнь и людей".
Кто попадет под новые санкции
"Подписал три указа для реализации решений СНБО. Против тех россиян, которые имеют отношение к похищению украинских детей. Против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает держать структуры наемников в россии для войны против Украины и всех свободных людей", – сообщил Зеленский.
Он заверил, что давление Украины и мира на государство-террориста продолжится.
Напомним, 23 февраля депутаты Верховной Рады ввели тотальные санкции против российских финансовых учреждений. Президентский законопроект №9045 был принят в целом.