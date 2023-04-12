Президент рф Владимир Путин. Фото: DW

В Южной Африке вызывает озабоченность ордер на арест российского президента Владимира Путина, который был выдан Гаагским судом. Эта новость стала неожиданным поворотом перед предстоящим саммитом БРИКС, который должен состояться в августе этого года.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Ордер на арест Путина

Южноафриканский президент Винсент Магвеня выразил свою тревогу относительно ситуации и назвал ордер "палкой в колесе", которая может повлиять на проведение саммита. ЮАР является членом Международного уголовного суда, и страна обычно принимает глав других государств во время саммита.

Магвеня также заявил, что сейчас ведутся договоренности относительно того, как управлять этой ситуацией, и как только они будут завершены, будет сделано официальное заявление.

Ордер на арест Путина был выдан Международным уголовным судом на основании жалобы украинского правительства, связанной с конфликтом на Донбассе. Однако Россия отвергла этот ордер, назвав его "политической игрой" и "антироссийской провокацией".

Саммит БРИКС представляет собой важное событие для всех участников этого блока, и участники надеются на продуктивное обсуждение важных вопросов. Однако ордер на арест Путина может серьезно повлиять на отношения между странами и на результаты саммита. Поэтому ЮАР и другие страны БРИКС должны найти способ управлять этой ситуацией и продолжать работать вместе для достижения общих целей.

Напомним, что студентов из стран Африки будут активно привлекать в вузы оккупированного Крыма. По словам заместителя главы российского правительства оккупированного Крыма Георгия Мурадова, такую ​​работу можно проводить с помощью "Русских домов".