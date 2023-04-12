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Директор ЦРУ считает, что РФ может стать "экономической колонией" Китая

12 апреля 2023 13:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Директор ЦРУ считает, что РФ может стать "экономической колонией" Китая
Директор ЦРУ США Уильям Бернс. Фото: REUTERS/Al Drago/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что растущая зависимость России от Китая в условиях изоляции Путина от Запада означает, что РФ рискует стать "экономической колонией" Пекина.

Об этом сообщает SkyNews.

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Выступая на мероприятии в Университете Райса в Техасе, Бернс заявил, что Москва становится все более и более зависимой от Китая.

По его словам, в некоторых аспектах РФ рискует со временем стать "экономической колонией" Китая, зависимой от экспорта энергоресурсов и сырья.

Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин заявили о своей дружбе и пообещали более тесные связи во время саммита в Москве в прошлом месяце.

Напомним, лидеры России и Китая в ходе переговоров в Москве не обсуждали "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время в центре внимания были положения китайского "мирного плана" по войне в Украине.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Китай о возможности предоставления России летальной помощи в ведении конфликта в Украине. Он заявил, что имеют признаки того, что Россия обратилась в Китай с этой просьбой.

Добавим, что российский и китайский лидеры обменялись статьями в государственной прессе. Риторика Си Цзиньпина, вероятно, стала для Владимира Путина неприятным сюрпризом, потому что тот ожидал более агрессивный антизападный тон Китая.

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