Рада может упростить процедуру получения гражданства для белорусов

Депутаты Верховной Рады в сессионном зале. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15529, который предусматривает особенности правового статуса и интеграции граждан Беларуси, находящихся в Украине во время военного положения. Документ предлагает ввести трехлетний интеграционный пропуск для законно въехавших в Украину белорусов с правом работать, вести бизнес и пользоваться социальной защитой. По истечении трех лет проживания они смогут претендовать на гражданство Украины при условии прохождения необходимых проверок и экзаменов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на описание законопроекта.

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Новые правила для белорусов в Украине: вид на жительство на три года и упрощенное гражданство

Законопроект предусматривает создание нового вида вида на временное проживание — интеграционного вида на срок три года. Его смогут получать граждане Беларуси, законно пребывающие на территории Украины.

Такое разрешение позволит официально работать без специального разрешения, вести предпринимательскую деятельность и открывать банковские счета. Автор документа считает, что это поможет вывести граждан Беларуси, поддерживающих Украину, из правовой "серой зоны".

По истечении трех лет проживания в Украине обладатели интеграционного удостоверения смогут подать документы на получение украинского гражданства. При этом законопроект предлагает разрешить вместо документа о выходе из гражданства Беларуси подавать декларацию об отказе от него.

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Оригинал белорусского паспорта предлагается передавать в Государственную миграционную службу только в день принесения присяги гражданина Украины. При этом предусмотрено, что украинские органы не будут передавать белорусской стороне информацию о заявителе.

Упрощенная процедура не будет означать автоматического получения украинского паспорта. Каждый заявитель будет проходить проверку ГМС, СБУ и Национальной полиции, а также должен сдать экзамены на знание украинского языка и истории Украины.

В то же время действие предлагаемого механизма не будет распространяться на ряд категорий граждан Беларуси. В частности, законопроект предусматривает ограничения для сотрудников КГБ, представителей силовых структур, судей, военнослужащих ВС Беларуси после 24 февраля 2022 года и лиц, связанных с агентурной деятельностью.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают законодательно урегулировать использование тел умерших, их частей и анатомических материалов для обучения медиков и проведения научных исследований. Законопроект предусматривает правила их передачи, хранения и использования, а также делает акцент на добровольном посмертном согласии человека.

Также недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15397, который предусматривает новые требования к обустройству и контролю за укрытиями. В частности, защитные сооружения будут проверяться не реже одного раза в месяц, а для новых объектов с большим скоплением людей меры гражданской защиты должны предусматриваться еще на этапе проектирования. Также планируется официально включить мобильные укрытия в фонд защитных сооружений, ввести правило доступности укрытия в пределах 10 минут и усилить цифровой контроль.