На следующей неделе Рада рассмотрит законопроекты об электросамокатах и штрафах за превышение скорости

Люди на электросамокатах. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты № 3023 и № 15348, касающиеся безопасности дорожного движения. Первый документ предлагает урегулировать правила для пользователей персонального легкого электротранспорта, в частности электросамокатов, а второй — ужесточить ответственность за нарушения, приводящие к травмированию и гибели людей. Оба законопроекта уже готовы к вынесению в зал.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на источники.

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На электросамокатах нельзя будет управлять в нетрезвом состоянии, а штрафы за превышение скорости увеличат

Документ №3023 был зарегистрирован ещё в 2020 году, а в сентябре того же года Верховная Рада приняла его в первом чтении. Он направлен на совершенствование правил дорожного движения для отдельных категорий участников, в частности пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов.

Речь идет о законодательном регулировании использования электросамокатов и другого легкого электротранспорта. Документ должен определить правила поведения таких участников дорожного движения и их обязанности, что позволит четче урегулировать их отношения с другими участниками движения.

Основным местом для движения должны стать велосипедные дорожки и велополосы. Если их нет, пользователь должен двигаться по правому краю проезжей части или по обочине, причем в направлении общего транспортного потока.

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Отдельно документ устанавливает ряд ограничений для пользователей электротранспорта. В частности, запрещается управлять им в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также пользоваться во время движения мобильным телефоном, держа его в руке. Также нельзя будет перевозить пассажиров, если такая возможность не предусмотрена конструкцией конкретного транспортного средства.

Отдельные требования будут касаться безопасности в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В таких ситуациях пользователи должны будут использовать осветительные приборы и светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для других участников дорожного движения.

Законопроект №15348 был зарегистрирован 24 июня 2026 года. Его авторы предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и ужесточить ответственность за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах.

На сегодняшний день действующая система штрафов предусматривает лишь два уровня ответственности: за превышение скорости на +20 км/ч — 340 грн, а за +50 км/ч — 1700 грн.

Новым законопроектом предлагается четырехуровневая система штрафов:

от 21 до 40 км/ч — 680 грн;

от 41 до 60 км/ч — 2 040 грн;

от 61 до 80 км/ч — 2 720 грн;

свыше 80 км/ч — 3 400 грн.

Если водитель пять и более раз в год превысил скорость более чем на 60 км/ч — за каждое последующее такое превышение он будет платить уже 17 000 гривен.

В то же время в парламенте зарегистрирован и альтернативный законопроект №15348-1, который также касается ответственности за действия, приводящие к гибели и травмированию людей на дорогах. Его профильный комитет пока рекомендовал отклонить.

Как писали Новини.LIVE, перевозчикам могут грозить штрафы до 51 тысячи гривен за нарушение требований законодательства в сфере перевозок. Соответствующий законопроект предлагает ужесточить ответственность перевозчиков и ввести дополнительные санкции за нарушение установленных правил. Документ направлен на повышение безопасности и усиление контроля в сфере пассажирских перевозок.

Также в Верховной Раде предлагают ввести новые правила для пользователей электросамокатов, моноколес и другого легкого персонального электротранспорта. В частности, в населенных пунктах предлагается ограничить скорость до 20 км/ч, а за управление в состоянии опьянения предусмотреть штраф в размере 680 грн. Также планируется вводить штрафы за нарушение правил дорожного движения, создание аварийной ситуации и наезд на пешехода.