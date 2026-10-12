Бюджет Украины недополучил 50 млрд грн доходов: прогноз Марченко

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Сергей Марченко/Facebook

Государственный бюджет Украины за январь–сентябрь 2026 года недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов. К концу года потери от недополучения налоговых платежей могут вырасти до 70 млрд грн. На экономику влияют российские обстрелы предприятий, разрушение складских помещений, блокирование портов и снижение потребительского доверия.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

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Украина рискует недополучить 70 млрд грн налоговых платежей за год

По словам Марченко, экономическая ситуация остается сложной из-за последствий российских атак и нарушений цепочек поставок. По итогам января–августа реальный рост валового внутреннего продукта Украины был практически нулевым.

"За январь–сентябрь общий фонд госбюджета уже недополучил почти 50 миллиардов гривен запланированных доходов, из которых 32 миллиарда гривен — в августе и сентябре. По итогам года недопоступление налоговых платежей может составить, по ожиданиям, 70 миллиардов гривен", — отметил он.

Министр также обратил внимание на ускорение инфляции. В сентябре 2026 года потребительские цены выросли на 2,1%, а годовой показатель инфляции достиг 10%. Среди факторов, влияющих на цены, министр назвал увеличение расходов и сбои в поставках.

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Кроме того, Марченко сообщил, что Украина не получила 29,5 млрд долларов из-за невыполнения международных обязательств. По его словам, сейчас существует критическая проблема в международном финансировании. А объем средств, которые Украина должна получить до конца года, остается чрезвычайно большим.

Как писали Новини.LIVE, недавно народный депутат Богдан Нагорняк предупредил, что возможные российские удары зимой могут негативно повлиять на наполнение государственного бюджета Украины. Из-за повреждения предприятий и остановки производства государство рискует недополучить запланированные налоговые поступления. Дополнительные трудности могут возникнуть из-за невыполнения планов по сбору налогов и таможенных платежей.

Также Новини.LIVE сообщали, что 18 сентября в Верховной Раде не состоялся запланированный час вопросов к правительству, в ходе которого должен был выступить министр образования и науки Андрей Бутенко. Народные депутаты Александр Качура и Ярослав Железняк сообщили, что мероприятие отменили без предупреждения, а члены правительства отправились в Буковель на саммит Carpathian 8 Summit.