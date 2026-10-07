Нагорняк: Госбюджет-2027 могут скорректировать из-за атак РФ на предприятия

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк. Фото: Сергей Нагорняк/Facebook

Проект государственного бюджета Украины на следующий год может претерпеть изменения из-за последствий возможных российских атак на предприятия, обеспечивающие значительную часть налоговых поступлений в государственную казну. В случае повреждения или уничтожения производственных объектов прогнозируемые доходы от налогов и таможенных платежей могут оказаться ниже заложенных в бюджет расчетов.

Об этом в эфире День.LIVE заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк.

Реклама

Зимние атаки РФ могут изменить параметры госбюджета Украины

По словам Нагорняка, заложенные в настоящее время в бюджетные расчеты доходы от налогов и таможенных сборов носят прогнозный характер, а ситуация может измениться в зависимости от последствий российских атак зимой.

"Враг будет и в дальнейшем наносить удары по украинским предприятиям, которые генерируют налоги в государственный бюджет. И какой бы проект бюджета на следующий год ни представил сегодня Министерство финансов или правительство, скорее всего, он будет корректироваться", — сказал Нагорняк.

Он отметил, что зимой значительное количество предприятий может быть повреждено или уничтожено, что повлияет на объем поступлений в государственную казну. Поэтому, по мнению народного депутата, Украине необходимо иметь финансовый резерв от международных партнеров.

Читайте также:

Отдельно Нагорняк подчеркнул необходимость усиления парламентской дипломатии для обеспечения и увеличения международной финансовой помощи Украине.

"Нам действительно нужно определиться с парламентской дипломатией и с тем, что мы, как парламентарии, на своём уровне, в работе наших межпарламентских групп дружбы, где мы можем подставить плечо, где мы можем выступить в роли таких послов, чтобы финансирование Украины в следующем году было гарантировано и чтобы оно было увеличено", — отметил он.

По словам депутата, председатель Верховной Рады может провести встречу с руководителями парламентских комитетов и фракций, чтобы обсудить финансовые вызовы не только до конца текущего года, но и на следующий.

Нагорняк также призвал думать не только о покрытии расходов, но и о том, как международные средства могут стимулировать украинскую экономику.

"Нам нужно думать, как эти деньги можно использовать, какие мультипликаторы применить, чтобы они не только ушли на оборону страны, но и поступили в экономику, и чтобы эти деньги начали работать", — подытожил нардеп.

Как писали Новини.LIVE, недавно председатель ВР Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты подают поправки к проекту бюджета, часть из которых, вероятно, создается с помощью искусственного интеллекта. Он отметил, что такая практика может влиять на качество законодательной работы и требует дополнительного внимания. По его словам, важно, чтобы окончательные предложения проходили надлежащую проверку депутатами.

Также сообщалось, что в Верховной Раде планируют провести совещание по финансовым потребностям Украины и формированию бюджета на 2027 год. Руслан Стефанчук сообщил, что на встрече должны обсудить дальнейшие шаги парламента и возможности обеспечения необходимого финансирования. Особое внимание планируется уделить парламентской дипломатии и работе с международными партнерами.