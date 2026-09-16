Выговский заявил о необходимости ужесточить наказание за превышение скорости

Глава МВД Иван Выговский. Фото: Иван Выговский/Telegram

Министр внутренних дел Иван Выгивский заявил, что отсрочка внесения изменений в законодательство о безопасности дорожного движения не останавливает работу по снижению аварийности. По его словам, особое внимание необходимо уделить водителям, которые систематически превышают допустимую скорость и нарушают правила дорожного движения. Выгивский подчеркнул, что для этого необходимы не только действия МВД и Национальной полиции, но и соответствующие изменения в законодательстве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Выгивского в Telegram.

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Сообщение Ивана Выговского. Фото: скриншот

Выговский назвал главную проблему на дорогах и призвал изменить закон

Сегодня, 16 сентября, Верховная Рада отклонила законопроект о повышении штрафов за превышение скорости.

Выгивский отметил, что предложенные изменения предусматривали ужесточение ответственности за превышение скорости с акцентом именно на систематических нарушениях.

По словам министра, превышение скорости является главной причиной ДТП со смертельным исходом и пострадавшими. Он также упомянул несколько резонансных смертельных аварий, которые в последние месяцы произошли в Киеве, в Одесской и Николаевской областях.

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Выгивский утверждает, что в большинстве таких случаев водители незадолго до аварий уже неоднократно привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

"В очередной раз подчеркиваем: безопасность на дорогах — это не только решения на уровне МВД и Национальной полиции. Это и необходимость в неотложных изменениях законодательства", — отметил министр.

Он добавил, что сегодняшнее решение отложило соответствующие изменения, но не останавливает работу в этом направлении.

"Благодарю депутатов, которые понимают важность вопроса и проявляют проактивную позицию", — написал Выгивский.

Как писали Новини.LIVE, 16 сентября Верховная Рада не поддержала законопроект, предусматривавший ужесточение ответственности за превышение скорости для водителей. Законопроект не набрал необходимого количества голосов депутатов.

Также парламент поддержал в первом чтении законопроект №15358 об ответственности за эксплуатацию автомобилей с превышением уровня шума. За повторное нарушение в течение года во время военного положения предлагается штраф в размере 34 тысяч гривен и лишение права управления на срок от трех до шести месяцев. За первое такое нарушение может грозить штраф в размере 17 тысяч гривен.