Вигівський заявив про необхідність посилити покарання за перевищення швидкості

Очільник МВС Іван Вигівський. Фото: Іван Вигівський/Telegram

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський заявив, що відкладення законодавчих змін щодо безпеки дорожнього руху не припиняє роботу над зниженням аварійності. За його словами, особливу увагу потрібно приділити водіям, які систематично перевищують дозволену швидкість та порушують правила дорожнього руху. Вигівський наголосив, що для цього необхідні не лише дії МВС і Національної поліції, а й відповідні зміни до законодавства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Вигівського у Telegram.

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Допис Івана Вигівського. Фото: скриншот

Вигівський назвав головну проблему на дорогах та закликав змінити закон

Сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада провалила законопроєкт про підвищення штрафів за перевищення швидкості.

Вигівський зазначив, що запропоновані зміни передбачали посилення відповідальності за перевищення швидкості з акцентом саме на систематичних порушеннях.

За словами міністра, перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими. Він також згадав кілька резонансних смертельних аварій, які останніми місяцями сталися у Києві, на Одещині та Миколаївщині.

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Вигівський стверджує, що у більшості таких випадків водії незадовго до аварій уже неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення ПДР.

"Вчергове наголошуємо: безпека на дорогах — це не лише про рішення на рівні МВС та Національної поліції. Це й потреба в невідкладних змінах законодавства", — зазначив міністр.

Він додав, що сьогоднішнє рішення відтермінувало відповідні зміни, але не зупиняє роботу в цьому напрямі.

"Дякую депутатам, які розуміють важливість питання і виявляють проактивну позицію", — написав Вигівський.

Як писали Новини.LIVE, 16 вересня Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який передбачав посилення відповідальності за швидкість для водіїв. Законопроєкт не набрав необхідної кількості голосів депутатів.

Також парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №15358 про відповідальність за експлуатацію автомобілів із надмірним рівнем шуму. За повторне порушення протягом року під час воєнного стану пропонується штраф у 34 тисячі гривень та позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців. За перше таке порушення може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень.