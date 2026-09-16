Рада одобрила штрафы до 34 тысяч за громкий выхлоп

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба парламента

В среду, 16 сентября, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 15358, который предусматривает ответственность для водителей за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. Во время военного положения за повторное нарушение в течение года предлагается штрафовать на 34 тысячи гривен и лишать водительских прав. Новые правила должны касаться автомобилей и других транспортных средств, уровень шума которых превышает установленные допустимые нормы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама

Водителей могут оштрафовать на 34 тысячи за шумные автомобили

Авторы законопроекта предлагают дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях отдельной статьей о превышении допустимого уровня шума транспортными средствами.

Размер наказания будет зависеть от того, действует ли в Украине военное положение и было ли нарушение повторным.

Во время военного положения за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен. Если водителя в течение года повторно привлекут к ответственности за аналогичное нарушение, сумма увеличится до 34 тысяч гривен, а также предлагается лишать права управления на срок от трех до шести месяцев.

Читайте также:

В мирное время санкции предлагается установить на уровне 8,5 тысячи гривен за первое нарушение и 17 тысяч гривен за повторное.

Речь идет не просто о любом громком звуке автомобиля. Законопроект направлен на случаи эксплуатации транспортных средств с превышением установленного допустимого уровня шума, в частности после вмешательства в выхлопную систему.

Отдельно предусмотрено, что повторные случаи, за которые может применяться лишение права управления, будет рассматривать суд. Первичное нарушение предлагается отнести к полномочиям Национальной полиции.

Инициаторы законопроекта также связывают проблему чрезмерно шумных автомобилей с безопасностью во время войны, поскольку звук форсированного двигателя или выхлопной системы может напоминать звуки воздушной атаки.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий новые правила налогообложения покупок на иностранных платформах. Документ предлагает ввести НДС на дистанционную продажу товаров стоимостью до 150 евро, из-за чего такие заказы могут подорожать. В то же время для частных бесплатных отправлений стоимостью до 45 евро при определенных условиях планируется сохранить льготу.

Также Рада приняла закон, позволяющий отдельным местным советам продолжать работу со значительно сокращенным составом депутатов. Речь идет о советах, где из-за досрочного прекращения полномочий осталось от трети до половины депутатов от первоначального состава. Документ определяет порядок созыва сессий и принятия решений в таких условиях.