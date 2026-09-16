Штрафы до 17 тысяч гривен для водителей: Рада не поддержала законопроект

Автомобили едут по городу. Фото: Новини.LIVE

В среду, 16 сентября, Верховная Рада не поддержала законопроект № 15348, предусматривающий ужесточение ответственности за превышение скорости и другие нарушения, которые могут приводить к травмам и гибели людей на дорогах. Документ предлагал ввести четыре уровня штрафов в зависимости от того, насколько водитель превысил установленную скорость. Для систематических нарушителей сумма штрафа может вырасти до 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама

Рада не поддержала новые штрафы для водителей

Законопроект №15348 был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2026 года после резонансных ДТП. В настоящее время за превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а более чем на 50 км/ч — 1700 гривен.

Законопроект же предусматривает четыре уровня ответственности за превышение скорости:

от 21 до 40 км/ч — 680 гривен;

от 41 до 60 км/ч — 2040 гривен;

от 61 до 80 км/ч — 2720 гривен;

свыше 80 км/ч — 3400 гривен.

Отдельно предлагается ужесточить наказание для водителей, систематически превышающих скорость. Если в течение года водитель пять или более раз привлекался к ответственности за превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, за каждое последующее такое нарушение ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Читайте также:

Также для отдельных нарушений предлагается отменить возможность уплаты штрафа со скидкой 50%.

Как писали Новини.LIVE, 15 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, вводящий уголовную ответственность за передачу банковских карт и доступа к счетам для мошеннических схем. Изменения должны, в частности, ударить по так называемым «дропам», которых используют мошеннические колл-центры. За отдельные нарушения может грозить до восьми лет лишения свободы.

Также 15 сентября парламент поддержал отставку Руслана Кравченко с поста генерального прокурора, за соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов. Накануне президент Владимир Зеленский внес в парламент представление об его освобождении, а также отстранил Кравченко от должности своим указом. Решению предшествовали конфликт генпрокурора с НАБУ и САП и его заявление об отставке.