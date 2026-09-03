Рада прекратила полномочия нардепов Жупанина и Шипайло

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 3 сентября, Верховная Рада досрочно лишила депутатских полномочий народных депутатов от фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Остапа Шипайла. Соответствующие решения парламент принял 3 сентября после того, как предыдущая попытка лишить их мандатов не набрала необходимого количества голосов. За проголосовали 234 и 235 народных депутатов соответственно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Парламент прекратил полномочия Жупанина и Шипайла

Оба депутата еще 18 августа заявили о намерении сложить депутатские мандаты. Однако во время голосования 19 августа Верховной Раде не удалось поддержать прекращение их полномочий.

Тогда за прекращение мандата Жупанина проголосовали лишь 211 депутатов, а за Шипайла — 218. Для принятия решения необходимо не менее 226 голосов.

После этого в Верховной Раде были зарегистрированы новые постановления № 15577 и № 15578, которые парламент на этот раз поддержал необходимым количеством голосов.

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Что известно о Жупанине и Шипайле

Андрей Жупанин попал в Верховную Раду в 2019 году по списку партии "Слуга народа". В парламенте он занимал должность заместителя председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, а свое решение сложить мандат объяснял желанием перейти к практической работе в энергетической сфере.

Остап Шипайло также был избран в парламент в 2019 году по списку "Слуги народа". Он работал в Комитете Верховной Рады по вопросам экономического развития и вместе с Жупаниным подал заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в августе.

Как писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта об ужесточении ответственности за деятельность мошеннических колл-центров и банковских схем. Наказание предлагается ужесточить не только для исполнителей, но и для организаторов, владельцев и тех, кто получает прибыль от таких схем. Отдельные изменения касаются борьбы с использованием "дропов" и незаконными операциями с банковскими счетами.

Также в Украине предлагают разрешить общинам самостоятельно определять правила работы общественного транспорта во время воздушных тревог. Местные власти смогут в зависимости от ситуации с безопасностью разрешать движение транспорта, ограничивать его или полностью останавливать. Отдельные правила также могут вводиться для различных маршрутов, видов транспорта и метрополитена.