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Главная Политика Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ

Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ

Ua ru
29 октября 2026 11:47
Выборы в Госдуму России: Рада призвала мировое сообщество не признавать их результаты Верховная Рада Украины
Пленарное заседание парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В четверг, 29 октября, Верховная Рада приняла постановление с призывом к международному сообществу не признавать результаты выборов в Государственную Думу России девятого созыва. Украинский парламент подчеркивает, что голосование, состоявшееся 18–20 сентября 2026 года, не соответствовало демократическим стандартам, а его результаты не могут придавать легитимность российской власти. Отдельно Украина призывает не признавать результаты голосования на временно оккупированных территориях и не допускать их использования для легитимизации оккупации и незаконной аннексии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Украина призывает не признавать результаты голосования, проведенного РФ на оккупированных территориях

В обращении украинский парламент подчеркивает отсутствие реальной политической конкуренции в России, преследование оппозиционных политиков, ограничение свободы слова и независимых СМИ. Также отмечается, что Россия не пригласила Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для независимого международного наблюдения за голосованием.

По мнению Верховной Рады, формальная процедура голосования не может считаться демократическими выборами без свободного волеизъявления граждан, политического плюрализма и независимого контроля.

Таким образом, Верховная Рада призывает международные организации, парламенты и правительства стран мира не признавать результаты выборов в Госдуму России как сформировавшие легитимный демократический представительный орган. Также предлагается не признавать мандаты депутатов, сформированных по результатам этого голосования, и не допускать новые российские парламентские делегации к работе в международных и межпарламентских организациях.

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Отдельно Украина призывает не признавать какие-либо результаты голосования, проведенного Россией на временно оккупированных территориях Украины, и не допускать использования этих результатов для оправдания оккупации или незаконной аннексии.

В обращении также говорится о необходимости воздерживаться от политического, межпарламентского и иного официального взаимодействия с Госдумой девятого созыва. Исключение предлагается сделать для контактов, необходимых для прекращения агрессии, освобождения и обмена военнопленных, возвращения депортированных украинцев и решения других неотложных гуманитарных вопросов.

Как писали Новини.LIVE, ученики 10-х классов 2026/2027 учебного года смогут завершить обучение в своих школах или учреждениях-правопреемниках, даже если их реорганизуют или перепрофилируют в гимназии. Закон предусматривает переходные условия для обеспечения права школьников получить полное общее среднее образование и соответствующее свидетельство. Изменения связаны с реформой старшей профильной школы, которая предусматривает обновление сети учебных заведений.

Также Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 29 января 2027 года. За соответствующее решение 26 октября проголосовал 281 народный депутат. Новый срок мобилизации начнётся после завершения действующего периода, который истекает 31 октября 2026 года.

Верховная Рада выборы оккупация Государственная дума народные депутаты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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