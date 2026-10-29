Пленарное заседание парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В четверг, 29 октября, Верховная Рада приняла постановление с призывом к международному сообществу не признавать результаты выборов в Государственную Думу России девятого созыва. Украинский парламент подчеркивает, что голосование, состоявшееся 18–20 сентября 2026 года, не соответствовало демократическим стандартам, а его результаты не могут придавать легитимность российской власти. Отдельно Украина призывает не признавать результаты голосования на временно оккупированных территориях и не допускать их использования для легитимизации оккупации и незаконной аннексии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Украина призывает не признавать результаты голосования, проведенного РФ на оккупированных территориях

В обращении украинский парламент подчеркивает отсутствие реальной политической конкуренции в России, преследование оппозиционных политиков, ограничение свободы слова и независимых СМИ. Также отмечается, что Россия не пригласила Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека для независимого международного наблюдения за голосованием.

По мнению Верховной Рады, формальная процедура голосования не может считаться демократическими выборами без свободного волеизъявления граждан, политического плюрализма и независимого контроля.

Таким образом, Верховная Рада призывает международные организации, парламенты и правительства стран мира не признавать результаты выборов в Госдуму России как сформировавшие легитимный демократический представительный орган. Также предлагается не признавать мандаты депутатов, сформированных по результатам этого голосования, и не допускать новые российские парламентские делегации к работе в международных и межпарламентских организациях.

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Отдельно Украина призывает не признавать какие-либо результаты голосования, проведенного Россией на временно оккупированных территориях Украины, и не допускать использования этих результатов для оправдания оккупации или незаконной аннексии.

В обращении также говорится о необходимости воздерживаться от политического, межпарламентского и иного официального взаимодействия с Госдумой девятого созыва. Исключение предлагается сделать для контактов, необходимых для прекращения агрессии, освобождения и обмена военнопленных, возвращения депортированных украинцев и решения других неотложных гуманитарных вопросов.

Как писали Новини.LIVE, ученики 10-х классов 2026/2027 учебного года смогут завершить обучение в своих школах или учреждениях-правопреемниках, даже если их реорганизуют или перепрофилируют в гимназии. Закон предусматривает переходные условия для обеспечения права школьников получить полное общее среднее образование и соответствующее свидетельство. Изменения связаны с реформой старшей профильной школы, которая предусматривает обновление сети учебных заведений.

Также Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию еще на 90 дней — до 29 января 2027 года. За соответствующее решение 26 октября проголосовал 281 народный депутат. Новый срок мобилизации начнётся после завершения действующего периода, который истекает 31 октября 2026 года.