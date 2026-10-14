Гончаренко вышел из фракции Европейская солидарность

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Народного депутата Алексея Гончаренко окончательно исключили из состава парламентской фракции "Европейская солидарность". С момента объявления он становится внефракционным депутатом. В этой партии он проработал 12 лет.

Об этом во время пленарного заседания объявил первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко, передает Новини.LIVE.

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Корниенко объявил о выходе Гончаренко из фракции

"Европейская солидарность" заявила об исключении из фракции народного депутата Алексея Гончаренко", — зачитал Корниенко.

Гончаренко прокомментировал свое исключение из фракции в Telegram.

"Официально. Меня исключили из фракции "Европейская солидарность". Об этом только что объявили с трибуны Рады. Спасибо коллегам за 12 лет работы. Мы вместе смогли добиться больших перемен в Украине и продолжим работать для Украины. Держим строй!", — написал он.

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Пост Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, фракция "Европейская солидарность" решила исключить народного депутата Алексея Гончаренко из-за идеологических разногласий и его позиции относительно завершения войны с Россией. В частности, 2 октября парламентарий призвал обсудить возможные уступки Москве, среди которых — ослабление санкций в обмен на прекращение дальних ударов и ограничение боевых действий на Донбассе. Во фракции заявили, что такие предложения противоречат их позиции относительно будущей системы безопасности Украины, её независимости и права самостоятельно определять внешнеполитический курс.

Также Новини.LIVE сообщали, что народного депутата Алексея Гончаренко могут исключить из состава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после его исключения из фракции "Европейская солидарность". По словам народного депутата Юрия Камельчука, международные парламентские делегации формируются по квотам фракций, поэтому дальнейшее участие Гончаренко должны рассмотреть регламентный комитет и председатель Верховной Рады. В то же время автоматического исключения не происходит — решение будет зависеть от дальнейших процедур.