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Главная Политика В Украине начали действовать новые правила относительно укрытий

В Украине начали действовать новые правила относительно укрытий

Ua ru
8 сентября 2026 08:00
Новый закон об укрытии в Украине: что изменится для домов, школ и общин
Мужчина проходит мимо укрытия. Фото: Новини.LIVE

В Украине вступил в силу закон № 4778-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, формирования фонда защитных сооружений гражданской защиты, создания классов и центров безопасности", который предусматривает масштабное обновление системы гражданской защиты. Документ определяет новые правила формирования сети укрытий, создания центров и классов безопасности, а также уточняет полномочия органов власти и требования к строительству.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Органы местного самоуправления могут создавать центры безопасности

Одной из ключевых нововведений является законодательное закрепление понятий "центр безопасности", "класс безопасности" и "защищенное пространство".

Центры безопасности смогут создавать органы местного самоуправления для комплексного реагирования на опасные события. В одном таком объекте могут размещаться пожарно-спасательное подразделение, пункт базирования экстренной медицинской помощи и полицейский участок.

Также в учебных заведениях смогут создавать классы безопасности, где детей будут обучать правилам пожарной безопасности, гражданской защиты и поведения во время чрезвычайных ситуаций, в частности связанных с взрывоопасными предметами.

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Новые требования к укрытиям

Закон предусматривает дальнейшее формирование фонда защитных сооружений гражданской защиты. В частности, речь идет о строительстве защитных сооружений и сооружений двойного назначения, а также об обустройстве укрытий общественного доступа.

Предусмотрена возможность установки первичных мобильных укрытий, а простейшие укрытия должны обустраиваться в местах возможного скопления людей — в частности, на остановках общественного транспорта, в парках и местах отдыха.

Отдельно закон уточняет понятие противорадиационного укрытия. Оно должно обеспечивать условия для пребывания людей и их защиты не менее чем в течение 48 часов. Также разрешается проектировать противорадиационные укрытия вместимостью до 50 человек с использованием модульных конструкций при условии соответствия строительным нормам.

При новом строительстве для ряда объектов обязательно будут предусматриваться защитные сооружения или сооружения двойного назначения.

Это касается, в частности, многоквартирных домов, общежитий и гостиниц классов последствий СС2 и СС3 в соответствии с установленными законом параметрами количества людей, учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, ЦНАП, вокзалов, метрополитена, аэропортов, морских и речных портов.

Требования также распространяются на ряд общественных зданий, предприятий соответствующих категорий гражданской защиты и объектов критической инфраструктуры.

В то же время эти требования будут применяться к объектам, право на выполнение строительных работ в отношении которых получено после вступления в силу соответствующих положений закона.

Появятся электронные реестры пожарно-спасательных подразделений

Документ предусматривает создание электронных реестров, в частности пожарно-спасательных подразделений, аттестованных аварийно-спасательных служб и объектов повышенной опасности.

Для аварийно-спасательных служб и спасателей вводится межведомственная аттестационная комиссия. Периодическая аттестация должна проводиться не реже одного раза в пять лет.

Для объектов повышенной опасности предусмотрен государственный электронный реестр, а операторы таких объектов должны разрабатывать политику предотвращения аварий и пересматривать ее не реже одного раза в пять лет.

Какие полномочия получат местные органы

Местным органам власти предоставляются дополнительные полномочия в отношении функционирования территориальных подсистем гражданской защиты.

Кроме того, в градостроительной документации предусмотрен новый инструмент — схема защитных сооружений, которая должна помогать планировать сеть укрытий.

Органы местного самоуправления также должны будут определять потребность в защитных сооружениях общественного доступа и принимать меры для их финансирования и создания.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Сергей Корецкий поручил провести неотложную проверку всех укрытий гражданской защиты по всей Украине. Особое внимание следует уделить их состоянию и беспрепятственному доступу людей, в частности к укрытиям в случае угрозы баллистических ударов. Проверить укрытия поручено профильным министерствам, службам, областным военным администрациям, КМВА и органам местного самоуправления.

Представительница омбудсмена Ольга Алтунина заявила, что большая часть укрытий в Украине не получает финансирования из государственного или местных бюджетов. По её словам, речь идёт примерно о 64 тысячах укрытий, тогда как на убежища в школах ежегодно выделяется 5–6 млрд грн. Значительная часть остальных укрытий восстанавливается за счет средств местных общин, образовательных учреждений, частных владельцев и совладельцев многоквартирных домов.

Верховная Рада строительство укрытия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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