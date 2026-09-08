Новий закон про укриття в Україні: що зміниться для будинків, шкіл і громад

Чоловік іде повз укриття. Фото: Новини.LIVE

В Україні почав діяти закон №4778-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків, формування фонду захисних споруд цивільного захисту, створення класів та центрів безпеки", який передбачає масштабне оновлення системи цивільного захисту. Документ визначає нові правила формування мережі укриттів, створення центрів і класів безпеки, а також уточнює повноваження органів влади та вимоги до будівництва.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Органи місцевого самоврядування можуть створювати центри безпеки

Однією з ключових новацій є законодавче закріплення понять "центр безпеки", "клас безпеки" та "захищений простір".

Центри безпеки зможуть створювати органи місцевого самоврядування для комплексного реагування на небезпечні події. В одному такому об’єкті можуть розміщуватися пожежно-рятувальний підрозділ, пункт базування екстреної медичної допомоги та поліцейська станція.

Також у закладах освіти зможуть створювати класи безпеки, де дітей навчатимуть правилам пожежної безпеки, цивільного захисту та поведінки під час надзвичайних ситуацій, зокрема пов’язаних із вибухонебезпечними предметами.

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Нові вимоги до укриттів

Закон передбачає подальше формування фонду захисних споруд цивільного захисту. Зокрема, йдеться про будівництво захисних споруд та споруд подвійного призначення, а також облаштування укриттів публічного доступу.

Передбачено можливість встановлення первинних мобільних укриттів, а найпростіші укриття мають облаштовуватися у місцях можливого скупчення людей — зокрема на зупинках транспорту, у парках та місцях відпочинку.

Окремо закон уточнює поняття протирадіаційного укриття. Воно має забезпечувати умови для перебування людей і їхнього захисту щонайменше протягом 48 годин. Також дозволяється проєктувати протирадіаційні укриття місткістю до 50 осіб із використанням модульних конструкцій за умови відповідності будівельним нормам.

Під час нового будівництва для низки об’єктів обов’язково передбачатимуть захисні споруди або споруди подвійного призначення.

Це стосується, зокрема, багатоквартирних будинків, гуртожитків і готелів класів наслідків СС2 та СС3 за визначених законом параметрів кількості людей, закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, ЦНАПів, вокзалів, метрополітену, аеропортів, морських і річкових портів.

Вимоги також поширюються на низку громадських будівель, підприємств відповідних категорій цивільного захисту та об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас ці вимоги застосовуватимуться до об’єктів, право на виконання будівельних робіт щодо яких отримано після набрання чинності відповідними положеннями закону.

З’являться електронні реєстри пожежно-рятувальних підрозділів

Документ передбачає створення електронних реєстрів, зокрема пожежно-рятувальних підрозділів, атестованих аварійно-рятувальних служб і об’єктів підвищеної небезпеки.

Для аварійно-рятувальних служб та рятувальників запроваджується міжвідомча атестаційна комісія. Періодична атестація має проводитися не рідше одного разу на п’ять років.

Для об’єктів підвищеної небезпеки передбачений державний електронний реєстр, а оператори таких об’єктів повинні розробляти політику запобігання аваріям та переглядати її щонайменше раз на п’ять років.

Які повноваження отримають місцеві органи

Місцевим органам влади надаються додаткові повноваження щодо функціонування територіальних підсистем цивільного захисту.

Крім того, у містобудівній документації передбачено новий інструмент — схему захисних споруд, яка має допомагати планувати мережу укриттів.

Органи місцевого самоврядування також повинні будуть визначати потребу в захисних спорудах публічного доступу та вживати заходів для їхнього фінансування і створення.

Як писали Новини.LIVE, прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив провести невідкладну перевірку всіх укриттів цивільного захисту по Україні. Особливу увагу мають приділити їхньому стану та безперешкодному доступу людей, зокрема до укриттів у разі загрози балістичних ударів. Перевірити сховища доручено профільним міністерствам, службам, обласним військовим адміністраціям, КМВА та органам місцевого самоврядування.

Представниця омбудсмена Ольга Алтуніна заявила, що найбільша частина укриттів в Україні не отримує фінансування з державного чи місцевих бюджетів. За її словами, йдеться приблизно про 64 тисячі укриттів, тоді як на сховища у школах щороку спрямовують 5–6 млрд грн. Значну частину інших укриттів відновлюють за кошти місцевих громад, освітніх закладів, приватних власників та співвласників багатоквартирних будинків.