Кто возглавит министерства в правительстве Корецкого

В Раду внесли предложение о новом составе Кабмина: полный список кандидатов
В Верховную Раду было внесено представление о назначении нового состава правительства. Кандидатов выбрал премьер-министр. Теперь их должны одобрить народные депутаты.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Кто возглавит министерства в правительстве
Парламент может назначить:
- Шмыгаля Дениса Анатольевича на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины;
- Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики – министра культуры Украины;
- Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
- Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
- Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
- Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
- Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
- Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;
- Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.
Министра иностранных дел и министра обороны будут избирать отдельно, поскольку их кандидатуры выдвигает не премьер-министр, а президент.
Как сообщали Новини.LIVE, сегодня парламент избрал нового премьер-министра. Им стал Сергей Корецкий. Такое решение поддержали 289 народных депутатов.
Также стало известно, что народный депутат Никита Потураев сложил мандат. По его словам, причина заключается в некоторых решениях Рады, которые он не поддерживает. Однако парламент еще не рассматривал этот вопрос.