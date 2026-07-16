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Головна Політика До Ради внесли подання про новий склад Кабміну: повний список кандидатів

До Ради внесли подання про новий склад Кабміну: повний список кандидатів

Ua
Дата публікації: 16 липня 2026 14:22
Хто очолить міністерства в уряді Корецького
Прем’єр-міністр Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Facebook

До Верховної Ради внесли подання про призначення нового складу уряду. Кандидатів обрав прем’єр-міністр. Тепер їх мають схвалити нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Хто очолить міністерства в уряді

Парламент може призначити:

  • Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра енергетики України;
  • Бережну Тетяну Василівну на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України – Міністра культури України;
  • Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
  • Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;
  • Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту України;
  • Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти і науки України;
  • Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ України;
  • Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;
  • Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів України
  • Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля України;
  • Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров’я України;
  • Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на посаду Міністра юстиції України;
  • Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;
  • Ферчук Оксану Віталіївну на посаду Міністра цифрової трансформації України. 

Міністра закордонних справ та міністра оборони обиратимуть окремо, оскільки їх подає не прем’єр-міністр, а президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, сьогодні парламент обрав нового прем’єр-міністра. Ним став Сергій Корецький. Таке рішення підтримали 289 нардепів.

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Також стало відомо, що нардеп Микита Потураєв складає мандат. За його словами, причина в деяких рішеннях Ради, які він не підтримує. Проте парламент ще не розглядав це питання.

Кабінет міністрів Верховна Рада Сергій Корецький
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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