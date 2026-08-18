В Раду поступило представление о назначении Сибиги и Хмары министрами
В Верховную Раду поступило представление о назначении двух министров. Речь идет об Андрее Сибиге и Евгении Хмаре. Они могут возглавить Министерство иностранных дел и Министерство обороны соответственно. Голосование по кандидатурам обоих министров назначено на завтра.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Рада будет выбирать новых руководителей Минобороны и МИД 19 августа
На сайте Рады документы пока отсутствуют. Нардепы будут голосовать за эти кандидатуры 19 августа.
"Зеленский внес представления на Хмару и Сибигу в парламент. Завтра голосование по двум министрам: Минобороны и МИД", — говорится в сообщении.
Как уже сообщали Новини.LIVE, 16 июля народные депутаты избрали новый состав правительства, которое возглавил Сергей Корецкий. Среди назначенных членов Кабмина — Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная, Виктор Ляшко, Сергей Марченко и Иван Выговский, при этом кресла руководителей Минобороны и МИД остались без руководителей.
Также сегодня, 18 августа, Верховная Рада возобновила пленарные заседания после перерыва. В этот день парламентарии приступили к работе по утвержденной повестке дня, в которой предусмотрено рассмотрение девяти законодательных инициатив, в частности в сферах государственного управления и социальной политики. Кадровые вопросы в ходе этого заседания депутаты не рассматривали.
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