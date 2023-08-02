Стало известно, кто заменит "любителя Мальдив" Аристова в Верховной Раде

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Википедия

В среду, 2 августа, в Верховной Раде Украины произошли кадровые изменения: Наталья Локтионова заменила Юрия Аристова в качестве народного депутата от партии "Слуга народа". Аристов, прославившийся своей спорной поездкой на Мальдивы, досрочно сложил свои полномочия 27 июля 2023 года по собственному желанию.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

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Наталья Локтионова заменила Юрия Аристова

Сообщается, что Аристов попал в парламент после внеочередных выборов 21 июля 2019 года, представляя политическое движение "Слуга народа". Центральная избирательная комиссия, учитывая решение Верховной Рады, признала Локтионову, которая занимала 146-е место в партийном списке, новым народным депутатом по многомандатному округу.

Наталья Локтионова. Фото: ЦИК

Что известно про Наталью Локтионову

Недавно в прессе распространялась новость о том, что 42-летняя Наталья Локтионова может заменить Аристова на посту народного депутата. Существуют предположения, что она может быть родственницей помощницы Президента Украины Владимира Зеленского — Марии Левченко. В 2019 году Локтионова была кандидатом на депутатский пост от партии "Слуга народа", занимая 146-е место в списке.

Также в 2021 году некоторые Telegram-каналы утверждали, что Локтионова имеет отношение к Главному управлению разведки Минобороны, возглавляемому Кириллом Будановым.

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов был замечен в середине июля в пятизвездочном отеле. Речь идет о Waldorf Astoria Maldives, расположенном на Мальдивах.

Также мы писали, что в четверг, 27 июля, Верховная Рада Украины досрочно лишила Юрия Аристова депутатских полномочий. "За" проголосовали 320 народных избранников.

Добавим, сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ расследуют обстоятельства поездки украинского депутата Юрия Аристова на Мальдивы во время войны. ГБР и СБУ разбираются, как нардеп мог оказаться на Мальдивах, несмотря на ограничения для выезда госслужащих.