В Раде зарегистрирован законопроект о ЖКХ: что изменится в тарифах и счетах

Депутаты Верховной Рады рассмотрят закон о коммунальных услугах. Фото: пресс-служба ВРУ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Украине предлагают усилить защиту прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Для этого в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает большую прозрачность тарифов, новые требования к счетам за коммунальные услуги и дополнительные гарантии для потребителей. В частности, в счетах за коммунальные услуги могут появиться QR-коды с подробной информацией о формировании тарифа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В Украине могут ввести тарифную декларацию

Автором законопроекта является народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко.

Документ предусматривает введение так называемой тарифной декларации. Ее должны утверждать одновременно с установлением или изменением тарифа на жилищно-коммунальные услуги. В такой декларации должны содержаться подробный расчет стоимости услуги, экономическое обоснование тарифа и информация обо всех его составляющих.

Авторы законопроекта также предлагают обеспечить открытый доступ к тарифным декларациям не только для действующих тарифов, но и для тех, которые действовали ранее. Кроме того, предлагается признать информацию о структуре тарифов открытой, чтобы доступ к ней не мог быть ограничен, за исключением случаев, определенных законом.

QR-коды в платежках и новые требования к счетам

Еще одно нововведение — использование QR-кодов в платежках за жилищно-коммунальные услуги. После сканирования потребитель сможет перейти к тарифной декларации, на основании которой была сформирована плата.

Также законопроект предусматривает обновление требований к счетам. В них должна содержаться более понятная информация обо всех начислениях, периодах их проведения и расчете задолженности, чтобы потребители могли самостоятельно проверить правильность сумм.

Дополнительная защита потребителей

Кроме того, документ предлагает усилить ответственность поставщиков жилищно-коммунальных услуг и управляющих многоквартирных домов за неправильный расчет стоимости услуг и нарушение правил формирования тарифов.

Кроме того, законопроектом предлагается запретить коммунальным предприятиям ограничивать или прекращать предоставление услуг потребителям, проживающим на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях, за исключением случаев, когда это необходимо по техническим причинам. Данное положение призвано поддержать жителей регионов, наиболее пострадавших от войны.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает обязать операторов и провайдеров электронных коммуникаций восстанавливать поврежденные сети на территориях, где продолжаются или завершились боевые действия. Документ также предусматривает создание правовых механизмов для проведения аварийно-восстановительных работ даже в опасных регионах, чтобы быстрее восстанавливать людям доступ к связи. Инициатива призвана обеспечить непрерывность электронных коммуникаций во время войны и после деоккупации территорий.

Кроме того, народным депутатам предлагают запретить продажу шаурмы, фастфуда и сладких напитков возле школ. Авторы инициативы объясняют, что такие изменения должны способствовать снижению уровня ожирения и других заболеваний среди детей.