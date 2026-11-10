Пленарное заседание парламента. Фото: Верховная Рада Украины

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5651-2, предусматривающий реформирование системы льготного проезда в Украине. Документ вводит электронный учет льготных поездок, новые правила подтверждения права на бесплатный или льготный проезд и более прозрачный механизм компенсации перевозчикам. Также закон определяет порядок финансирования таких перевозок и предусматривает постепенный переход к обновленной системе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Льготы на транспорт в Украине: Рада утвердила новые правила

Законопроект №5651-2 предусматривает изменение подхода к предоставлению льгот на проезд в общественном транспорте. Вместо нынешней системы, в которой перевозчики и органы местного самоуправления не всегда располагают точными данными о количестве льготников и совершенных поездок, планируется ввести автоматизированный учет.

Для реализации права на льготный проезд пассажиры смогут использовать билеты, в том числе электронные, сформированные через автоматизированные системы учета оплаты проезда. Также предусмотрено использование электронного платежного средства, привязанного к текущему счету со специальным режимом использования. Это позволит фиксировать фактические поездки и подтверждать право человека на соответствующую льготу.

Таким образом, система должна перейти к модели, при которой каждая льготная поездка будет учтена. Это также позволит получать более точные данные о количестве пассажиров, воспользовавшихся льготами, и объемах предоставленных транспортных услуг.

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Одна из главных проблем действующей системы — отсутствие надлежащего учета фактически осуществленных льготных перевозок. Из-за этого перевозчики не всегда получают полную компенсацию за услуги, которые они предоставляют пассажирам, имеющим право на льготы.

Новый механизм предусматривает, что расчеты будут производиться на основании подтвержденных поездок. Автоматизированная система позволит проверять количество перевезенных льготников и определять объемы компенсаций в соответствии с фактически оказанными услугами.

Отдельно в документе определяется порядок финансирования льготного проезда. В частности, право на льготные перевозки для категорий граждан, определенных законом о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты, будет реализовываться за счет государственного бюджета. Порядок и размеры такого финансирования будет определять Кабинет министров Украины.

Законопроект не предусматривает отмену или сокращение уже установленных льгот на проезд. Также предусмотрен переходный период, в течение которого государство, общины и перевозчики должны подготовиться к работе по новым правилам. Основные положения закона должны вступить в силу с 1 июля 2028 года, а отдельные нормы, касающиеся механизма предоставления льгот и полномочий органов местного самоуправления, — с 1 января 2028 года.

Как писали Новини.LIVE, 10 ноября Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект № 15056 о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. За соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов. Документ предусматривает ужесточение уголовной ответственности за международную коррупцию, совершенствование механизмов ответственности юридических лиц и приведение украинского законодательства в соответствие с Конвенцией ОЭСР.

Также Рада поддержала в первом чтении законопроект №13255 о создании нового рода войск Вооруженных сил Украины — Космических сил. За документ проголосовали 252 народных депутата. Инициатива предусматривает развитие военных космических технологий, создание системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет и защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.