Рада приняла законопроект № 14095 о розыске пропавших без вести

Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла законопроект № 14095, который совершенствует механизмы розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и идентификации неопознанных тел во время военного положения. Документ предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и законы Украины, регулирующие обработку геномной информации и функционирование демографического реестра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Рада приняла закон о розыске пропавших без вести

Законопроект №14095 направлен на совершенствование процедур розыска пропавших без вести и установления личности погибших, чьи тела невозможно идентифицировать обычными методами.

В частности, документ предусматривает возможность привлечения к процессу идентификации специалистов из зарубежных государств и международных организаций. Речь идет о специалистах, обладающих соответствующим опытом в сфере идентификации лиц и проведения исследований.

Также предлагается разрешить использование шаблонов оцифрованных отпечатков пальцев человека. Это должно помочь в установлении личности погибших и более эффективном розыске людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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