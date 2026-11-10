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Главная Политика Рада изменила правила розыска пропавших без вести и идентификации погибших

Рада изменила правила розыска пропавших без вести и идентификации погибших

Ua ru
10 ноября 2026 12:58
Рада приняла законопроект № 14095 о розыске пропавших без вести
Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада

Во вторник, 10 ноября, Верховная Рада приняла законопроект № 14095, который совершенствует механизмы розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и идентификации неопознанных тел во время военного положения. Документ предусматривает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и законы Украины, регулирующие обработку геномной информации и функционирование демографического реестра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Рада приняла закон о розыске пропавших без вести

Законопроект №14095 направлен на совершенствование процедур розыска пропавших без вести и установления личности погибших, чьи тела невозможно идентифицировать обычными методами.

В частности, документ предусматривает возможность привлечения к процессу идентификации специалистов из зарубежных государств и международных организаций. Речь идет о специалистах, обладающих соответствующим опытом в сфере идентификации лиц и проведения исследований.

Также предлагается разрешить использование шаблонов оцифрованных отпечатков пальцев человека. Это должно помочь в установлении личности погибших и более эффективном розыске людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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Как писали Новини.LIVE, 10 ноября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5651-2, который изменяет систему льготного проезда в Украине. Документ предусматривает введение электронного учета льготных поездок, подтверждение права на бесплатный проезд и компенсацию перевозчикам за фактически осуществленные перевозки. При этом действующие льготы не будут отменяться и не будут сокращаться, а основные положения закона должны вступить в силу с 1 июля 2028 года.

10 ноября Рада приняла в целом президентский законопроект № 15056 об ужесточении ответственности за подкуп иностранных должностных лиц. За соответствующее решение проголосовали 247 народных депутатов. Документ предусматривает изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в Закон "О предотвращении коррупции" для приведения украинского законодательства в соответствие с Конвенцией ОЭСР.

Верховная Рада нардепы военные пропавшие без вести парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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