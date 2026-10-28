Заседание парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В среду 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов. Теперь Кабинет министров должен доработать документ с учетом бюджетных выводов парламента и подготовить его ко второму чтению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Госбюджет-2027: предусматривающий документ

Правительство подало проект государственного бюджета на 2027 год в Верховную Раду 15 сентября. Наибольшая часть расходов в документе предусмотрена на сектор безопасности и обороны — 4 трлн 885 млрд грн.

Перед первым чтением бюджетный комитет разработал 5236 поправок народных депутатов и сформировал бюджетные выводы. Среди основных предложений — повышение денежного довольствия военнослужащих , увеличение государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса до 60 млрд грн, а также вопросы финансирования образования, медицины и поддержки громад.

Также во время заседания поддержали правку по запрету бюджетного финансирования "Национального кэшбека".

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После принятия в первом чтении правительство должно учесть бюджетные заключения и подготовить проект ко второму чтению. Окончательное принятие государственного бюджета на 2027 год ожидается в ноябре.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 29 января 2027 года . Он продлится еще 90 дней — за решение проголосовали 293 народных депутата. Также парламент продолжил всеобщую мобилизацию до этой же даты.

Также Новини.LIVE сообщали, что народная депутат Галина Третьякова заявила о несправедливом распределении средств в проекте госбюджета-2027 . Она раскритиковала неравенство в зарплатах и пенсиях, а также разницу в финансировании государственных органов, в частности, из-за отсутствия увеличения фонда оплаты труда ГСЧС на фоне роста расходов на суды. Третьякова подчеркнула, что бюджет должен учитывать потребности обороны, но не усугублять социальное неравенство.