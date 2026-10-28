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Главная Политика Рада приняла госбюджет на 2027 год в первом чтении

Рада приняла госбюджет на 2027 год в первом чтении

Ua ru
28 октября 2026 12:21
Рада приняла госбюджет-2027 в первом чтении: что предусматривает документ Верховная Рада Украины
Заседание парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В среду 28 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2027 год. За соответствующее решение проголосовало 239 народных депутатов. Теперь Кабинет министров должен доработать документ с учетом бюджетных выводов парламента и подготовить его ко второму чтению.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Госбюджет-2027: предусматривающий документ

Правительство подало проект государственного бюджета на 2027 год в Верховную Раду 15 сентября. Наибольшая часть расходов в документе предусмотрена на сектор безопасности и обороны — 4 трлн 885 млрд грн.

Перед первым чтением бюджетный комитет разработал 5236 поправок народных депутатов и сформировал бюджетные выводы. Среди основных предложений — повышение денежного довольствия военнослужащих , увеличение государственных гарантий для предприятий оборонно-промышленного комплекса до 60 млрд грн, а также вопросы финансирования образования, медицины и поддержки громад.

Также во время заседания поддержали правку по запрету бюджетного финансирования "Национального кэшбека".

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Ограничение выплат депутата, судьям и прокурорам до 80 тысяч грн в месяц не поддержали.

После принятия в первом чтении правительство должно учесть бюджетные заключения и подготовить проект ко второму чтению. Окончательное принятие государственного бюджета на 2027 год ожидается в ноябре.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада продлила военное положение в Украине до 29 января 2027 года . Он продлится еще 90 дней — за решение проголосовали 293 народных депутата. Также парламент продолжил всеобщую мобилизацию до этой же даты.

Также Новини.LIVE сообщали, что народная депутат Галина Третьякова заявила о несправедливом распределении средств в проекте госбюджета-2027 . Она раскритиковала неравенство в зарплатах и пенсиях, а также разницу в финансировании государственных органов, в частности, из-за отсутствия увеличения фонда оплаты труда ГСЧС на фоне роста расходов на суды. Третьякова подчеркнула, что бюджет должен учитывать потребности обороны, но не усугублять социальное неравенство.

Кабинет министров Верховная Рада госбюджет бюджет парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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