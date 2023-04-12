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Нардепы провели первое заседание с депутатами Европарламента: что известно

12 апреля 2023 16:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нардепы провели первое заседание с депутатами Европарламента: что известно
Украинские парламентарии проводят первое заседание с депутатами Европаламента. Фото: Facebook/ Руслан Стефанчук
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В среду, 12 апреля,  состоялось первое совместное заседание украинских парламентариев и депутатов Европарламента, на котором было оговорено создание структурного сотрудничества между комитетами наших парламентов. Это означает, что каждый комитет украинского парламента теперь становится евроинтеграционным, и законодательные инициативы будут рассматриваться через призму их соответствия европейским нормам. 

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Заседание депутатов

Заседание с Европарламентом является новой архитектурой украинского парламентаризма и способствует продвижению Украины к полноправному членству в Европейском Союзе.

На заседании были высказаны благодарности главе Европейского Парламента Роберте Мецоле за инициативу проведения встречи и поддержку стремлений Украины стать полноправным членом ЕС. Процесс вступления в ЕС требует кропотливой работы по адаптации национального законодательства к праву ЕС, и Украина рада, что Европейский Парламент готов сотрудничать с нами в этом процессе.

Для успешного продвижения на евроинтеграционном пути было оговорено, что основой межкомитетского диалога будут являться "дорожные карты" мероприятий на евроинтеграционном направлении. Также будут проводиться регулярные встречи, совместные мероприятия и рабочие контакты между парламентариями, а также постоянное взаимодействие между нашими секретариатами.

Создание структурного сотрудничества между комитетами наших парламентов станет важным шагом для продвижения Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе. Такое сотрудничество способствует адаптации национального законодательства к праву ЕС, что в свою очередь способствует повышению качества жизни граждан Украины и укреплению ее позиций на международной арене.

Заседание нардепов и европарламентариев
Заседание народных депутатов и европаламентариев. Фото: Facbook/ Руслан Стефанчук
Заседание нардепов и европарламентариев
Заседание народных депутатов и европаламентариев. Фото: Facbook/ Руслан Стефанчук
Заседание нардепов и европарламентариев
Заседание народных депутатов и европаламентариев. Фото: Facbook/ Руслан Стефанчук

Напомним, что более 130 депутатов Европарламента подписались под петицией о введении "налога на богатство". Соавторами налога являются депутат-социалистка и известный французский экономист.

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