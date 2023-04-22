Посол Украины заявил, что Путин боится ехать в Турцию

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднарь. Фото: Униан

Сегодня, 22 апреля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Путин испуган человек. Даже боится уезжать в Турцию.

Об этом сообщает Посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

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Путин боится уезжать в Турцию

В эфире телемарафона Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, каким был Путин в начале его политической карьеры. Сейчас он иной и испуганный не менее чем тогда.

"Я помню, когда путин начинал свою карьеру. Это был испуганный "серый человечек", который читал все из бумаги. Сейчас он вырос и считает, что крут и может нападать на чужие страны. Но на самом деле это испуганный человек, который боится за свою жизнь больше, чем за судьбу своей страны", — заявил Посол Украины в Турции Василий Боднар.

Напомним, что в Брюсселе и среди стран G7 наблюдается стремление к созданию гибридного трибунала для привлечения к ответственности за преступления, совершенные во время агрессии против Украины. DW сообщает со ссылкой на чиновника, что наиболее реалистичным вариантом является международный трибунал, основанный на украинской юрисдикции.