Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Посол Украины заявил, что Путин боится ехать в Турцию arrow

Посол Украины заявил, что Путин боится ехать в Турцию

22 апреля 2023 20:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Посол Украины заявил, что Путин боится ехать в Турцию
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднарь. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Путин испуган человек. Даже боится уезжать в Турцию.

Об этом сообщает Посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

Читайте также:

Путин боится уезжать в Турцию

В эфире телемарафона Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал, каким был Путин в начале его политической карьеры. Сейчас он иной и испуганный не менее чем тогда.

"Я помню, когда путин начинал свою карьеру. Это был испуганный "серый человечек", который читал все из бумаги. Сейчас он вырос и считает, что крут и может нападать на чужие страны. Но на самом деле это испуганный человек, который боится за свою жизнь больше, чем за судьбу своей страны", — заявил Посол Украины в Турции Василий Боднар.

Напомним, что в Брюсселе и среди стран G7 наблюдается стремление к созданию гибридного трибунала для привлечения к ответственности за преступления, совершенные во время агрессии против Украины. DW сообщает со ссылкой на чиновника, что наиболее реалистичным вариантом является международный трибунал, основанный на украинской юрисдикции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас