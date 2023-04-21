Почему Турция не вводит санкции против РФ: ответ МИД страны
В вопросе введения санкций против России Анкара будет использоваться только национальными интересами.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Пишет издание DHA.
"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации? Мы не уступаем своих принципов ради того, чтобы привлечь туристов и продать товары", — пояснил Чавушоглу.
Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара будет выполнять санкции, введенные в рамках ООН, но "если я буду выполнять санкции, которые каждый налагает на кого-то оправданно или неоправданно на свою голову, если я откажусь от своей принципиальной политики в пользу кого-то, я рискую интересами моей страны".
В то же время, он отметил, что Турция называет полномасштабное вторжение России в Украину войной, выполняет положения конвенции о режиме судоходства в Черном море и поддерживает территориальную целостность Украины.
"Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?" — завершил он.
Напомним, Государственный департамент США сообщил Конгресс об одобрении продаж Турции оборудования для модернизации истребителей F-16. В частности, речь идет о радарах и авионике.