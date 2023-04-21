Почему Турция не вводит санкции против РФ: ответ МИД страны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: УНИАН

В вопросе введения санкций против России Анкара будет использоваться только национальными интересами.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Пишет издание DHA.

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"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации? Мы не уступаем своих принципов ради того, чтобы привлечь туристов и продать товары", — пояснил Чавушоглу.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что Анкара будет выполнять санкции, введенные в рамках ООН, но "если я буду выполнять санкции, которые каждый налагает на кого-то оправданно или неоправданно на свою голову, если я откажусь от своей принципиальной политики в пользу кого-то, я рискую интересами моей страны".

В то же время, он отметил, что Турция называет полномасштабное вторжение России в Украину войной, выполняет положения конвенции о режиме судоходства в Черном море и поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?" — завершил он.

Напомним, Государственный департамент США сообщил Конгресс об одобрении продаж Турции оборудования для модернизации истребителей F-16. В частности, речь идет о радарах и авионике.