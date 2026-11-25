Заседание парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В среду, 25 ноября, Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению об Управляющем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Документ предусматривает участие Украины в работе органа, который будет отвечать за финансирование, административное управление и стратегический надзор за деятельностью спецтрибунала. Это один из шагов к созданию полноценной институциональной основы для привлечения российского руководства к ответственности за преступление агрессии.

Об этом стало известно во время заседания парламента, передает Новини.LIVE.

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Рада поддержала участие Украины в работе Руководящего комитета Спецтрибунала

Расширенное частичное соглашение предусматривает создание Руководящего комитета специального трибунала в рамках институциональной структуры Совета Европы. В его состав входят представители государств, присоединившихся к соответствующему соглашению.

Комитет будет отвечать за организационное и финансовое обеспечение работы спецтрибунала. В частности, он будет утверждать годовой бюджет учреждения, определять административную политику, содействовать международному сотрудничеству и контролировать выполнение стратегических задач.

Также в полномочия комитета будет входить избрание судей, прокурора и его заместителей в соответствии с процедурами, определенными уставом специального трибунала.

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Как будет финансироваться специальный трибунал

Финансирование деятельности специального трибунала и самого Руководящего комитета будет осуществляться за счет взносов государств-участников расширенного частичного соглашения. Также предусмотрена возможность привлечения добровольных взносов и другой финансовой помощи.

Руководящий комитет будет определять размер ежегодных взносов государств-членов и рекомендуемые добровольные взносы ассоциированных участников. Он также будет утверждать бюджет спецтрибунала.

Что известно о Специальном трибунале

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины создается для привлечения к ответственности лиц, принимавших решения о российском вторжении. Речь идет, прежде всего, о высшем политическом и военном руководстве РФ.

Соглашение между Украиной и Советом Европы о создании спецтрибунала было подписано 25 июня 2025 года. В мае 2026 года 36 государств и Европейский Союз подписали соглашение о Руководящем комитете, которое определяет механизмы управления и финансирования учреждения.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Верховная Рада также приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10225-д, устанавливающий правила обращения виртуальных активов в Украине. Документ предусматривает государственный надзор за криптовалютными платформами, авторизацию компаний, которые будут предоставлять услуги с цифровыми активами, и распределение регуляторных полномочий между НКЦБФР и Национальным банком. Кроме того, законопроект определяет порядок налогообложения доходов от продажи криптовалют и предусматривает переходную ставку НДФЛ в размере 5% для отдельных операций с активами, приобретенными до вступления закона в силу.

Также недавно парламент принял решения, касающиеся пересмотра правительственных ограничений для предприятий, не имеющих собственных или доступных поблизости укрытий. Депутаты предлагают предоставить таким заведениям возможность не прекращать работу во время объявления воздушной тревоги на территориях с "желтым" уровнем угрозы, если персонал письменно согласится на такие условия. В настоящее время для этого действует трехмесячное ограничение, а изменить действующий порядок должен Кабинет министров.