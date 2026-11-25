Депутаты в зале парламента. Фото: Верховная Рада Украины

В среду, 25 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10225-д, призванный урегулировать оборот виртуальных активов в Украине и определить правила функционирования криптовалютного рынка. Документ предусматривает требования к компаниям, предоставляющим услуги с криптоактивами, введение государственного надзора за их деятельностью и новые подходы к налогообложению операций с цифровыми активами. Ожидается, что новое законодательство создаст правовую основу для работы криптобирж и приблизит украинское регулирование к европейским стандартам.

Об этом стало известно во время пленарного заседания, передает Новини.LIVE.

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Новые правила для криптовалютного рынка

Законопроект предусматривает создание комплексной системы регулирования рынка виртуальных активов. Речь идет об определении налоговых обязательств владельцев криптовалют и установлении правил для компаний, осуществляющих обмен, хранение и другие операции с цифровыми активами.

В частности, поставщики услуг, связанных с виртуальными активами, должны будут пройти авторизацию и соблюдать установленные требования для работы на украинском рынке. Регулирование также будет охватывать деятельность криптовалютных платформ, порядок допуска компаний к предоставлению услуг и надзор за их работой.

Надзор за криптовалютным рынком будет распределен между двумя регуляторами

Законопроект предусматривает распределение полномочий между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальным банком Украины.

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НКЦБФР будет отвечать за допуск компаний на рынок, авторизацию поставщиков услуг, лицензирование и надзор за деятельностью соответствующих платформ. Также регулятор сможет инициировать через суд блокировку сервисов, работающих без необходимого разрешения.

Национальный банк будет осуществлять надзор за направлениями, связанными с влиянием виртуальных активов на гривну и банковскую систему. В его полномочия также войдет контроль за операциями между гривной и виртуальными активами, а также регулирование отдельных видов цифровых платежных токенов и валютных операций.

Как будут облагаться налогом операции с криптовалютами

Предусматривается налогообложение дохода физических лиц, полученного от продажи криптовалют, а не всей суммы операции.

Для активов, приобретенных до вступления закона в силу, предусмотрен переходный механизм налогообложения. В частности, в законопроекте говорится о возможности применения ставки НДФЛ 5% до конца 2028 года при определенных условиях.

Основные положения нового законодательства вступят в силу с 1 июля 2027 года.

Как писали Новини.LIVE, 24 ноября Верховная Рада приняла два постановления №16191 и №16207, касающиеся работы предприятий во время воздушных тревог. Парламент призвал правительство пересмотреть действующие ограничения и разрешить предприятиям без укрытий продолжать работу во время "желтого" уровня угрозы при добровольном письменном согласии работников. При этом каждый работник будет иметь право в любой момент прекратить работу и перейти в безопасное место.

До этого Верховная Рада поддержала обращение к парламентам и правительствам иностранных государств с призывом присоединиться к Коалиции убежищ гражданской защиты для Украины. Инициатива предусматривает привлечение международной помощи для строительства новых защитных сооружений, модернизации имеющихся укрытий и внедрения современных стандартов безопасности. Украина рассчитывает на финансовую, техническую, инженерную и экспертную поддержку партнеров, а также на усиление международной координации в сфере гражданской защиты.