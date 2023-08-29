Китай "захватил" часть территорий России: карта

Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS

Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" обновил комплект карт и официально утвердил новые за 2023 год. Однако на них КНР забрала часть российских территорий.

Об этом сообщает РБК.

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"Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР за последние 100 лет. В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано", — говорится в материале российского пропагандистского агентства "РБК".

Большой Уссурийский остров расположен в российском Хабаровском крае. На официальной китайской карте остров обозначен как "самая восточная точка страны".

Так, новый набор одобренных карт Китая за 2023 год можно просмотреть на сайте.

КНР обозначила Большой Уссурийский остров как свой. Фото: скриншот

Споры РФ и КНР по поводу Большого Уссурийского острова

Большой Уссурийский остров — речной остров у слияния рек Амур и Уссури, площадь около 350 кв. км. Разделенный между Китаем и РФ по реке Амур, рядом расположен китайский остров Yinlong (Тарабаров).

Часто статус острова оставался неопределенным. В 2004 и 2005 годах был заключен и ратифицирован договор, предусматривавший передачу Китаю западной части Большого Уссурийского острова (170 км с 350).

В октябре 2008 года Россия передала Китаю контроль над половиной Большого Уссурийского острова, а также острова Тарабаров на реке Амур.

Настоящая граница на Большом Уссурийском острове между РФ и КНР. Фото: Google Maps

Напомним, что с начала войны в Украине китайские фирмы поставили в РФ около тысячи беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов, а также запчасти для самолетов.