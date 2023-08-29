Китай "захватил" часть территорий России: карта
Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" обновил комплект карт и официально утвердил новые за 2023 год. Однако на них КНР забрала часть российских территорий.
Об этом сообщает РБК.
Китай присвоил территории РФ
"Большой Уссурийский остров оставался спорной территорией России и КНР за последние 100 лет. В 2008 году страны заключили договор, разделив остров пополам, но на новых картах в Китае это не указано", — говорится в материале российского пропагандистского агентства "РБК".
Большой Уссурийский остров расположен в российском Хабаровском крае. На официальной китайской карте остров обозначен как "самая восточная точка страны".
Так, новый набор одобренных карт Китая за 2023 год можно просмотреть на сайте.
Споры РФ и КНР по поводу Большого Уссурийского острова
Большой Уссурийский остров — речной остров у слияния рек Амур и Уссури, площадь около 350 кв. км. Разделенный между Китаем и РФ по реке Амур, рядом расположен китайский остров Yinlong (Тарабаров).
Часто статус острова оставался неопределенным. В 2004 и 2005 годах был заключен и ратифицирован договор, предусматривавший передачу Китаю западной части Большого Уссурийского острова (170 км с 350).
В октябре 2008 года Россия передала Китаю контроль над половиной Большого Уссурийского острова, а также острова Тарабаров на реке Амур.
Напомним, что с начала войны в Украине китайские фирмы поставили в РФ около тысячи беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов, а также запчасти для самолетов.