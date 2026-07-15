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Главная Политика Рада официально утвердила духовный гимн Украины

Рада официально утвердила духовный гимн Украины

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 14:43
Песня «Боже великий, єдиный» стала духовным гимном Украины
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 15 июля, Верховная Рада приняла постановление о Духовном гимне Украины "Боже великий, єдиний". Документ официально закрепляет текст произведения и определяет порядок его исполнения во время государственных, торжественных, общественных и религиозных мероприятий. Также изменения коснутся проведения Национального дня молитвы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Духовный гимн будут исполнять во время публичных мероприятий

В пояснительной записке отмечается, что духовный гимн был создан в конце XIX века и на протяжении десятилетий стал одним из символов духовного единства украинцев. Его исполняли во время национально-освободительной борьбы, сохраняли в украинской диаспоре, а после восстановления независимости он стал неотъемлемой частью государственных, военных, памятных и межконфессиональных мероприятий.

В то же время до сих пор текст духовного гимна не был нормативно закреплен, а порядок его исполнения не определялся законодательством. Из-за этого в Украине существовали различные практики его использования во время официальных мероприятий.

Принятое постановление устанавливает единый подход к использованию духовного гимна. В частности, документ предусматривает его исполнение во время торжественных, государственных, общественных, религиозных, культурно-художественных, спортивных и других публичных мероприятий.

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Кроме того, парламент внес изменения в постановление о Национальном дне молитвы. Отныне заседание Верховной Рады в этот день будет начинаться с исполнения духовного гимна Украины "Боже великий, единий" в соответствии с новым постановлением.

Авторы документа отмечают, что его принятие будет способствовать сохранению исторического и культурного наследия Украины, формированию единой практики исполнения духовного гимна, а также укреплению духовного единства украинского общества.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности для работников территориальных центров комплектования. Документ предлагает ввести более суровые наказания за незаконное удержание людей и их насильственное похищение, причем самая строгая санкция может достигать 12 лет лишения свободы.

Кроме того, парламенту предложили принять поправки, которые позволят освобождать от уголовной ответственности отдельных военнослужащих, самовольно покинувших часть. В то же время такая норма будет распространяться только на мобилизованных военных и не коснется лиц, проходящих службу по контракту.

Верховная Рада гимн парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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