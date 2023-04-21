Стефанчук похвалил первый саммит Крымской платформы и анонсировал дату проведения второго

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: "Укринформ"

Первый саммит Международной крымской платформы стал одним из самых успешных парламентских мероприятий в мире за последние годы. Второй саммит состоится осенью 2023 года.

Об этом глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил в интервью изданию "Укринформ".

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Успех первого международного саммита

По словам Стефанчука, октябрьский саммит Международной крымской платформы стал одним из самых успешных парламентских саммитов в мире за последние годы.

"Было очень большое представительство, свидетельствующее о безумном уровне заинтересованности в решении этого вопроса в мире. Потому что речь идет не только о Крыме. Это об уважении к территориальной целостности каждой страны", — подчеркнул спикер Верховной Рады.

Развивать победу

Руслан Стефанчук отметил, что этот успех необходимо развивать, чем украинские власти и занимаются.

"Кроме того, обсуждаем с представителями парламентов государств-участников создание специальных межфракционных объединений в их парламентах, которые будут заниматься организацией второго саммита Международной крымской платформы", — объяснил глава ВР.

Когда пройдет второй саммит

По словам спикера парламента, второй международный саммит состоится ориентировочно в конце октября этого года.

"Мы должны сделать его не менее важным и заметным в мире, чем первый", — заверил Руслан Стефанчук.

Напомним, в апреле Украина инициировала Первую Черноморскую конференцию безопасности, на которой были презентованы исследования о конфигурации безопасности региона Черного и Азовского морей, а также проведены дискуссии на темы кибервойны и информационной войны.