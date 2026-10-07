Стефанчук заявил о тысячах поправок от оппозиции, созданных ИИ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что часть оппозиционных депутатов массово вносит поправки к законопроектам, созданные с помощью искусственного интеллекта. По его словам, к одному законопроекту может быть внесено около тысячи таких предложений. Каждое из них должен рассмотреть профильный комитет парламента.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке во время визита во Львов.

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Стефанчук объяснил, зачем Раде нужно больше времени между пленарными заседаниями

"Большое количество депутатов из оппозиции просто засыпают поправками, которые генерирует искусственный интеллект. К каждому закону добавляют тысячу поправок, но все эти поправки должен рассмотреть комитет", — сказал спикер.

По словам Стефанчука, такое количество поправок создает дополнительную нагрузку на парламентские комитеты, поскольку они не могут просто оставить их без рассмотрения. В то же время он отметил, что сейчас депутаты должны работать не только над законопроектами, но и над вопросами, связанными с государственным бюджетом.

"Вы знаете, что мы сейчас рассматриваем бюджет, это, кстати, еще один ответ на вопрос, почему между заседаниями должно быть больше времени, потому что сейчас все работают над бюджетом", — отметил Стефанчук.

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Он добавил, что перерыв между пленарными заседаниями нужен парламенту для проработки большого массива документов и поправок. При этом окончательное решение по каждому законодательному предложению принимается в соответствии с установленной парламентской процедурой.

Как писали Новини.LIVE, недавно Стефанчук сообщил, что в новом Гражданском кодексе Украины планируется ввести норму "антиокупас", которая должна усилить защиту права собственности украинцев на временно оккупированных территориях. Она будет предусматривать, что само владение имуществом не дает права собственности на него, а приоритет будет за законным владельцем. Отдельные положения также планируется предусмотреть в отношении имущества внутренне перемещенных лиц.

Также ранее Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде предлагают изменить порядок работы парламента во время воздушных тревог. Согласно проекту постановления, у депутатов будет до 10 минут, чтобы перейти в укрытие, после чего заседание сможет продолжиться там с регистрацией, выступлениями и голосованием через электронную систему. Если тревога закончится во время рассмотрения вопросов повестки дня, депутаты смогут продолжить работу в укрытии до завершения заседания.