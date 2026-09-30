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Главная Политика Штрафы до 100 % выручки: Раде предлагают усилить контроль над ценами

Штрафы до 100 % выручки: Раде предлагают усилить контроль над ценами

Ua ru
30 сентября 2026 11:21
В Украине намерены увеличить штрафы за завышение цен: зарегистрирован законопроект
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Украине предлагают существенно увеличить штрафы за нарушение законодательства в сфере цен и ценообразования. Соответствующий законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает ужесточение административной и административно-хозяйственной ответственности для граждан, должностных лиц и субъектов хозяйствования. Отдельно предлагается ужесточить ответственность за завышение регулируемых цен и невыполнение требований контролирующих органов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта.

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В Украине хотят повысить штрафы за завышение цен

В частности, за нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также скидок, наценок и доплат предлагается штрафовать граждан на 2550 гривен, а должностных лиц — на 3400 гривен.

Если такое нарушение будет повторным в течение года, штраф для граждан составит 3400 гривен, а для должностных лиц — 4250 гривен.

Также предлагается ввести отдельную ответственность за невыполнение законных требований должностных лиц органа, контролирующего цены, или создание препятствий для их работы. В таком случае гражданам грозит штраф в размере 5100 гривен, а должностным лицам — 5950 гривен.

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Для субъектов хозяйствования предусмотрены отдельные административно-хозяйственные санкции. В частности, за нарушение порядка формирования, установления и применения государственных регулируемых цен предлагается взимать 100% необоснованно полученной выручки.

Если субъект хозяйствования будет взимать плату за товары, которые по закону должны предоставляться бесплатно, штраф также составит 100% стоимости таких товаров. За предоставление контролирующему органу недостоверной информации предлагается штраф в размере 51 000 гривен, а за невыполнение предписаний или создание препятствий для работы контролеров — 102 000 гривен.

Необходимость ужесточения ответственности авторы законопроекта объясняют, в частности, ситуацией на фармацевтическом рынке. По данным Госпродпотребслужбы, в течение января — августа 2026 года было проведено 634 внеплановые проверки, в ходе которых в 412 случаях были выявлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

Среди типичных нарушений называют завышение предельного размера поставщико-сбытовых и розничных наценок на лекарственные средства. За этот период к административной ответственности привлекли 275 должностных лиц, а общая сумма наложенных на них штрафов составила 684,1 тыс. гривен.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, касающийся участия Украины в отдельных международных соглашениях, связанных с Договором об обычных вооруженных силах в Европе. Документ предусматривает намерение Украины не становиться участницей ряда таких международных договоров. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении парламента.

Также Новини.LIVE сообщали, что на следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности касающихся железнодорожных перевозок, пенсий прокуроров и правил для пользователей электротранспорта. Отдельно депутаты должны рассмотреть изменения в налогообложении международных посылок и электронной отслеживаемости алкоголя и табачных изделий. Часть документов вынесена на первое чтение, часть — на второе.

Верховная Рада цены на хлеб штраф законопроект цены на продукты парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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