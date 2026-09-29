Повестка дня Рады на 12–15 октября

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

На следующей пленарной неделе, 12–15 октября, Верховная Рада планирует рассмотреть ряд важных законопроектов в первом и втором чтениях. Среди них — изменения в финансировании пассажирских перевозок, налогообложении международных посылок, пенсиях прокуроров и правилах для пользователей легкого электротранспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в парламенте.

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Какие законопроекты рассмотрит парламент 12–15 октября

В частности, в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект №16068, который предлагает изменить систему финансирования пассажирских железнодорожных перевозок. Пригородные поезда будут заказывать и оплачивать области, дальние перевозки — государство, а городские — при необходимости городские советы. Для общественно важных маршрутов перевозчикам будут компенсировать расходы, а на других маршрутах тарифы могут стать рыночными.

Также в первом чтении Рада рассмотрит законопроект №15532 об электронной прослеживаемости алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Документ предусматривает перенос отдельных сроков внедрения соответствующей системы и поэтапный переход к новым правилам.

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроекты №15460 и №16051-1, касающиеся налогообложения международных посылок и покупок украинцев на иностранных маркетплейсах. Изменения предусматривают новые правила налогообложения товаров в международных отправлениях, в частности в отношении НДС для покупок стоимостью до 150 евро.

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Отдельно Рада может рассмотреть законопроект № 12278, касающийся условий назначения пенсий сотрудникам прокуратуры. Документ предлагает изменить требования для получения пенсии за выслугу лет и предусматривает ее выплату после увольнения из прокуратуры.

Еще один законопроект — № 3023 — касается правил дорожного движения для пользователей персонального легкого электротранспорта. Документ предлагает определить их как отдельных участников дорожного движения, установить их права и обязанности, а также урегулировать вопрос ответственности за нарушение правил.

Как писали Новини.LIVE, народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Козырь заявил, что Верховная Рада готова работать ночью, если из-за воздушных тревог заседания придется прерывать. По его словам, парламент может использовать время между тревогами для проведения голосований и рассмотрения вопросов. Таким образом, депутаты планируют адаптировать работу Рады к ситуации с безопасностью.

Также в Раде планируют разрешить депутатам голосовать со смартфонов во время воздушных тревог, находясь в укрытии. Такой механизм должен позволить не останавливать работу парламента из-за необходимости покидать сессионный зал. При этом голосование предлагают проводить с соблюдением установленной процедуры.