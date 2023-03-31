Навіщо Китай заявив про співпрацю з російською армією

Піднебесна зробила черговий дипломатичний хід. Фото: Pavel Byrkin/REUTERS

Остання заява Китаю про розширення співпраці з росією має подвійний сенс. Він полягає в тому, що ставить на паузу питання можливості надання рф зброї та технологій і надсилає "дипломатичний сигнал" США.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Варто говорити, що це — політична заява, в якій робиться посил деяким країнам", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

Я не виключаю, додав він, що на зустрічі Сі з путіним вирішувалися багатовекторні питання, серед яких були і питання Тайваню, і питання України.

За словами, аналітика, остання заява це — така собі китайська дипломатична філософія.

З одного боку, вважає Снєгирьов, Китай говорить про розширення партнерства з рф, а з іншого — Китай ставить на паузу передачу росії новітніх технологій, чого рф, власне, від нього і хотіла, та і взагалі — постачань конвенційних видів озброєння.

"Але ці заяви в першу чергу треба розглядати як елемент дипломатичного тиску на Сполучені Штати Америки", — впевнений військовий експерт.

Що сказали у Китаї

На брифінгу офіційний представник міністерства оборони КНР Тань Кефей сказав, що Китайська армія заявляє про готовність співпрацювати з російською армією. У китайському Міноборони висловили плани щодо подальшого зміцнення стратегічної комунікації та координації.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

Експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров у коментарі Новини.LIVE зазначив, що дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напрямку.