Зеленский заявил, что россии не удастся сломать украинцев и европейцев

России не удастся сломать украинцев и европейцев, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшнего саммита Украина-ЕС. Он подчеркнул, что россии не удастся сломать украинцев и европейцев.
Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.
-
Судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота
-
Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое
-
США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что в него войдет
-
Расслабленная и романтичная: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
-
Когда будут выключать свет в Харькове. Новый график почасовых отключений электричества
-
Мистическая Костлявая Луна: какие неприятности принесет полнолуние в феврале 2023
-
Одноклубник Мудрика может перейти в "Манчестер Сити": на трансфере настаивает Пеп Гвардиола
-
Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи
-
Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Полиция Харьковщины призывает не поддаваться провокациям россиян
Подробности
"То, что почти за год после начала этой войны, после начала полномасштабного вторжения, мы провели в столице Украины содержательный, результативный саммит Украина-ЕС, — очень наглядно доказывает, что нас, граждан Украины и всех европейцев, россии точно не удастся сломать", — сказал Зеленский.
По его словам, в рамках саммита была обсуждена безопасность и поддержка украинских воинов, а также конкретные дальнейшие совместные шаги с Евросоюзом, чтобы усилить общую защиту и приблизить общую победу.
"Также подробно пообщались о реализации формулы мира, сотрудничестве с целью восстановления справедливости для всех, кто пострадал от зла россии, ужесточения санкций против агрессора. Отдельной темой наших переговоров была дальнейшая интеграция Украины в Европейский Союз", — добавил Президент.
Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.
Ключевая тема саммита — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.
Также мы писали, что президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее нашей страны с Европейским Союзом. ЕС не напуган и не боится россии.