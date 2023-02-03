Зеленский заявил, что россии не удастся сломать украинцев и европейцев

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги сегодняшнего саммита Украина-ЕС. Он подчеркнул, что россии не удастся сломать украинцев и европейцев.

Об этом Владимир Зеленский написал в Telegram.

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"То, что почти за год после начала этой войны, после начала полномасштабного вторжения, мы провели в столице Украины содержательный, результативный саммит Украина-ЕС, — очень наглядно доказывает, что нас, граждан Украины и всех европейцев, россии точно не удастся сломать", — сказал Зеленский.

По его словам, в рамках саммита была обсуждена безопасность и поддержка украинских воинов, а также конкретные дальнейшие совместные шаги с Евросоюзом, чтобы усилить общую защиту и приблизить общую победу.

"Также подробно пообщались о реализации формулы мира, сотрудничестве с целью восстановления справедливости для всех, кто пострадал от зла россии, ужесточения санкций против агрессора. Отдельной темой наших переговоров была дальнейшая интеграция Украины в Европейский Союз", — добавил Президент.

Напомним, что сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. В столицу прибыли лидеры Европейского Союза во главе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации также вошли 15 еврокомиссаров.

Ключевая тема саммита — готовность Украины к началу переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время украинская сторона готовится представить результаты выполнения рекомендаций ЕС. И ожидает положительной реакции.

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