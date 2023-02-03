Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Ми не втратимо жодного дня на шляху до Євросоюзу": Зеленський прокоментував саміт Україна-ЄС arrow

"Ми не втратимо жодного дня на шляху до Євросоюзу": Зеленський прокоментував саміт Україна-ЄС

3 лютого 2023 16:37
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Україна не хоче втрачати жодного дня на шляху до Євросоюзу, заявив Володимир Зеленський
У Києві пройшов саміт Україна-Євросоюз, де обговорювали перспективи євроінтеграції України
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільниками Євросоюзу, які прибули до Києва на саміт Україна-ЄС. Глава держави наголосив у своєму виступі, що Україна не хоче втрачати жодного дня на шляху євроінтеграції.

Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.

Читайте також:

Візит високих європейських гостей

До Києва на саміт Україна-ЄС прибули керівники Європейського Союзу.

Це, зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель.

Вони зустрілися із Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в офіційній резиденції глави Української держави, Маріїнському палаці.

Що сказав Зеленський

Президент назвав сьогоднішній саміт вагомим символом того, що Україна подолає усі перешкоди на шляху своєї європейської інтеграції та зміцнення партнерства із об’єднаною Європою.

"Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС", — запевнив Володимир Зеленський.

Що сказали єврочиновники

Голова Євроради Шарль Мішель запевнив українців у єдності Європи щодо підтримки нашої країни. 

Також він наголосив, що майбутнє України — всередини Євросоюзу.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що прогрес України за сімома євроінтеграційними пунктами навіть більш вражаючий, ніж можна було очікувати.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. До столиці вже прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", — заявив днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Офісі Президента України напередодні повідомили, що під час саміту Україна-ЄС також обговорюватимуть політичні питання, серед яких — "формула миру", а також військова співпраця.

"Але безумовно, що економіка, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію також будуть детально розглянуті", — сказав заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

Фото: пресслужба Президента України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

16:58 ​​​​​​​У день саміту в Україні вдруге оголошують масштабну повітряну тривогу: яка причина

16:58 Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм

16:58 "Фортеця Бахмут": гурт "Антитіла" присвятив нову пісню стійкості та подвигу українського народу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:55 Убогий піар: Фаріон розкритикувала рішення Могилянки про заборону російської

16:47 ​​​​​​​Під Мелітополем знищили велику базу окупантів: поранених вивозили вантажівками

16:45 Експерти прогнозують тривалий застій російської економіки через міжнародні санкції

16:40 Курйозна помилка: стало відомо, чому "Барселона" не посилила склад у січні

16:33 РФ запустила фейк про залучення українських дітей до порнографічних відео

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

Новина з відео

15:51 СБУ спіймала на хабарі посадовців митниці у Чернівецькій області

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Новина з відео

12:55 Ворог не пройде: на півночі посилено охороняють об’єкти критичної інфраструктури від диверсантів

Новина з відео

11:20 Одеса технічно готова до переходу на графіки відключень світла

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

09:49 В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль: росЗМІ повідомляють про смерть колаборанта

Новина з відео

06:57 ​​​​​​​У Німеччині поїзд наїхав на дітей: є загиблі

Новина з відео

23:20 Диктатор путін погрожує Заходу "не лише бронетехнікою"

Новина з відео

22:18 Зеленський провів засідання Ставки у подвійному форматі: подробиці

Новина з відео

20:38 У Гаазі працюватиме Міжнародний центр розслідування злочинів рф проти України

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Актуальне по темі

None 3 Лютий 16:48

Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

None 3 Лютий 16:58

Гороскоп на 4 лютого: Близнюкам — усамітнення та відпочинок, Дівам — встати на шлях змін

None 3 Лютий 16:58

Посадовців Міноборони викрили на розкраданні мільйонів для будівництва казарм

None 3 Лютий 16:57

"Фортеця Бахмут": гурт "Антитіла" присвятив нову пісню стійкості та подвигу українського народу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB