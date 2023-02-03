Україна не хоче втрачати жодного дня на шляху до Євросоюзу, заявив Володимир Зеленський

У Києві пройшов саміт Україна-Євросоюз, де обговорювали перспективи євроінтеграції України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільниками Євросоюзу, які прибули до Києва на саміт Україна-ЄС. Глава держави наголосив у своєму виступі, що Україна не хоче втрачати жодного дня на шляху євроінтеграції.

Про це повідомляє пресслужба Володимира Зеленського.

Візит високих європейських гостей

До Києва на саміт Україна-ЄС прибули керівники Європейського Союзу.

Це, зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель.

Вони зустрілися із Президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в офіційній резиденції глави Української держави, Маріїнському палаці.

Що сказав Зеленський

Президент назвав сьогоднішній саміт вагомим символом того, що Україна подолає усі перешкоди на шляху своєї європейської інтеграції та зміцнення партнерства із об’єднаною Європою.

"Наша мета абсолютно чітка: початок переговорів про членство України в Європейському Союзі. Ми не втратимо жодного дня в роботі задля зближення України та ЄС", — запевнив Володимир Зеленський.

Що сказали єврочиновники

Голова Євроради Шарль Мішель запевнив українців у єдності Європи щодо підтримки нашої країни.

Також він наголосив, що майбутнє України — всередини Євросоюзу.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що прогрес України за сімома євроінтеграційними пунктами навіть більш вражаючий, ніж можна було очікувати.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. До столиці вже прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", — заявив днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Офісі Президента України напередодні повідомили, що під час саміту Україна-ЄС також обговорюватимуть політичні питання, серед яких — "формула миру", а також військова співпраця.

"Але безумовно, що економіка, зона вільної торгівлі, Угода про асоціацію також будуть детально розглянуті", — сказав заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

Фото: пресслужба Президента України