Зеленський заявив, що росії не вдасться зламати українців та європейців

Росії не вдасться зламати українців та європейців, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього саміту Україна-ЄС. Він наголосив, що росії не вдасться зламати українців та європейців.
Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.
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"Те, що майже за рік після початку цієї війни, після початку повномасштабного вторгнення, ми провели у столиці України змістовний, результативний саміт Україна-ЄС, — дуже наочно доводить, що нас, громадян України та всіх європейців, росії точно не вдасться зламати", — сказав Зеленський.
За його словами, у межах саміту було обговорено безпеку і підтримку українських воїнів, а також конкретні подальші спільні кроки з Євросоюзом, щоб посилити спільний захист і наблизити спільну перемогу.
"Також детально поспілкувалися про реалізацію формули миру, співпрацю з метою відновлення справедливості для всіх, хто постраждав від зла росії, посилення санкцій проти агресора. Окремою темою наших перемовин була подальша інтеграція України до Європейського Союзу", — додав Президента.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. До столиці прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.
Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.
Також ми писали, що президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє нашої країни з Європейським Союзом. ЄС не наляканий і не боїться росії.