Президент Євроради заявив, що ЄС не боїться росії

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що Україна та ЄС — сім'я / Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє нашої країни з Європейським Союзом. ЄС не наляканий і не боїться росії.

Про це Шарль Мішель сказав за підсумками 24-го саміту Україна-ЄС, пише Interfax-Україна.

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"Ми тут із чітким посланням про дві речі. Перше — це меседж вам та народу України: ЄС підтримуватиме вас усім, чим можемо, так довго, скільки потрібно. Ми не налякані, ми не боїмося кремля, бо Україна та ЄС — ми сім'я. Мій другий меседж — майбутнє України з Європейським Союзом", — сказав Мішель на пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Він додав, що народ України зробив чіткий вибір на користь свободи та демократії, і ЄС ухвалив чітке рішення, що "майбутнє України з ЄС у нашому спільному Європейському Союзі".

"Ваша доля — наша доля", — наголосив Мішель.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, у Києві пройшов саміт Україна-ЄС. До столиці прибули лідери Європейського Союзу на чолі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. До складу делегації також увійшли 15 єврокомісарів.

Ключова тема саміту — готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу. Наразі українська сторона готується подати результати виконання рекомендацій ЄС. І чекає на позитивну реакцію.

"Ключовим питанням на порядку денному має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до ЄС після того, як Україна виконає всі рекомендації ЄК і отримає позитивну оцінку", — заявив днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В Офісі Президента України напередодні повідомили, що під час саміту Україна-ЄС також обговорюватимуть політичні питання, серед яких — "формула миру", а також військова співпраця.