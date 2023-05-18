Российский журналист рассказал, почему внезапно заболел Лукашенко

Президент России Владимир Путин встречается с президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед военным парадом в День Победы в Москве. Фото: REUTERS

Российский журналист Александр Невзоров поделился своими мыслями по поводу болезни Александра Лукашенко, из-за которой тот уехал из Москвы на День Победы, и с тех пор почти не появляется на публике. Журналист отметил, что это связано с нежеланием вступать в войну против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Наряду с понятными симптомами, местные и приглашенные медики фиксируют у Лукашенко наличие непонятных клинических проявлений, которых не должно быть в случае инфекционно-аллергического миокардита, который ему приписывают. То, что наблюдается у Лукашенко, не вписывается ни в одну из старых болезней. Инсайд надежен, проверенный, происходит от медиков, которые занимаются Григорьевичем. Разглашать подробности они отказались, придерживаются врачебной тайны", — отметил Невзоров.

Кроме того, он считает, что Лукашенко просто боится вступать в войну России с Украиной, что и является причиной внезапного ухудшения здоровья белорусского диктатора.

"Безумный агроном сейчас мешает только одному человеку в мире — своему хозяину. Григорьевич хитрит, отчаянно извивается. Он не соглашается выполнить команду своего владельца. (Лукашенко) — такой старый пес, которому определенно и однозначно сказали — "фас!". Но старый пес никуда не бежит и никого не кусает, он валится в ноги хозяину, начинает преданно лизать его ботинки, а бросаться и грызть отказывается наотрез", — рассказал Невзоров.

Также журналист уверен, что Путин легко может заменить Лукашенко кем-то другим, кто будет больше его слушаться, поскольку российскому президенту нужно вступление Беларуси в войну.

Что известно о состоянии Лукашенко

Напомним, что самоназванный белорусский президент Александр Лукашенко болен и этот факт уже признали на официальном уровне, правда, в России. СМИ обратили внимание на его нездоровый вид еще 9 мая. На параде в Москве он не смог пройти пешком даже 300 метров, ковылял и имел перемотанную левую руку. Практически в таком же виде Лукашенко появился в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО 15 мая.

Также мы сообщали, что Лукашенко с 2020 года постоянно чувствует себя в окружении врагов, живет в стране, где большинство жителей его ненавидит. Он постоянно меняет свое окружение, потому что никому не доверяет. В результате это вызывает стресс и вызывает постоянное давление. Сейчас он выглядит хуже всего за все время своей власти в Беларуси.