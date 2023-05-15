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"Справи погані": в білоруській опозиції оцінили стан хворого Лукашенка

15 травня 2023 18:47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Лукашенко вперше з'явився на публіці: Вячорка оцінив стан диктатора
Олександр Лукашенко вперше з'явився на публіці 15 травня 2023 року. Фото: president.gov.by
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Самопроголошений президент Білорусі 68-річний Олександр Лукашенко із 2020 року постійно відчуває себе в оточенні ворогів, живе в країні, де більшість жителів його ненавидить. Він постійно змінює своє оточення, бо нікому не довіряє. В результаті це викликає стрес та спричиняє постійний тиск. Зараз він виглядає найгірше за весь час своєї влади в Білорусі.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав головний радник Світлани Тихановської та керівник відділу міжнародних зв'язків Офісу Тихановської Франак Вячорка.

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Франак Вячорка
Франак Вячорка. Фото: Facebook Франак Вячорка

"Стан здоров'я Лукашенка залишається незрозумілим. Він не з’являвся на публіці, а його офіс не оновлював тижневий графік жодними подіями після візиту до Москви 9 травня. Також Лукашенко не виступав із традиційним зверненням до Дня Перемоги в Мінську. Причини цього незрозумілі, але виглядає він дуже погано", — каже Вячорка.

За його словами, інформація про стан здоров'я та діагнози Лукашенка — завжди було секретом. Однак у таких диктатурських режимах, як зараз перебуває Білорусь, стан здоров'я диктатора завжди є політичним питанням. Адже все залежить від диктатора і будь-яка зміна в його поведінці чи здоров'ї викликає острах.

Александр Лукашенко
Олександр Лукашенко з'явився на публіці 15 травня 2023 року. Фото: ТГ Пул Первого

"Навіть у виступах Лукашенка спостерігається легкий ступінь шизофренії, адже він може озвучувати різні речі. Це також помічають й чиновники. От вони починають думати, що ж буде після Лукашенка. І тут виникає кілька проблем — ми не знаємо, як це відбудеться і питання — а хто буде знати про це першим", — цікавиться Вячорка.

Нагадаємо, самоназваний білоруський президент Олександр Лукашенко хворий і цей факт вже визнали на офіційному рівні, правда, у Росії. ЗМІ звернули увагу на його нездоровий вигляд ще 9 травня.

Александр Лукашенко на параде 9 мая 2023 года в Москве
Олександр Лукашенко на параді у Москві 9 травня. Фото: kremlin.ru

На параді у Москві він не зміг пройти пішки навіть 300 метрів, шкутильгав та мав перемотану ліву руку. Практично у такому ж вигляді Лукашенко з'явився нібито у центральному командному пункті ВПС та військ ППО 15 травня.

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