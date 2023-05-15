Лукашенко захворів: що відбувається в Білорусі

Олександр Лукашенко на параді 9 травня в Москві. Фото: Kremlin/EYEPRESS

Самоназваний білоруський президент Олександр Лукашенко хворий і цей факт вже визнали на офіційному рівні, правда, у Росії. ЗМІ звернули увагу на його нездоровий вигляд ще 9 травня. На параді у Москві він не зміг пройти пішки навіть 300 метрів, шкутильгав та мав перемотану ліву руку. Практично у такому ж вигляді Лукашенко з'явився нібито у центральному командному пункті ВПС та військ ППО 15 травня.

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Що з Лукашенком та коли він востаннє з'являвся на публіці

На нездоровий вигляд Лукашенка медіа звернули увагу під час його перебування на параді 9 травня у Москві. Там він і з'явився востаннє на публіці і поспішно повернувся до Мінська. Він не міг дійти пішки до Олександрівського саду, а на покладання квітів його повезли автомобілем.

Олександр Лукашенко на параді в Москві. Фото: Kremlin/EYEPRESS

Лукашенко 9 травня в Мінську. Фото: president.gov.by

Вже 13 травня кілька ЗМІ повідомили, що кортеж Лукашенка приїхав до клінічного медичного центру. Дороги до лікарні були перекриті, повсюди стояли силовики. Лукашенко пробув там близько 2 годин.

Наступного дня, 14 травня, за даними білоруської служби Радіо Свобода, у Мінську проходило святкування Дня державного прапора, герба та гімну. Був запланований виступ й Лукашенка, однак на публіці він не з’явився.

Того ж дня у Держдумі РФ врешті підтвердили повідомлення ЗМІ про можливу хворобу сампроголошеного президента Білорусі, проте діагнозу не уточнили. Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що Лукашенко справді захворів, але нічого страшного в цьому немає.

"Нічого такого надприродного немає, це не ковід. Просто людина захворіла. Але він вважав за свій обов’язок приїхати до Москви, а потім увечері того ж дня проводив заходи в Мінську. Напевно, потребує певного відпочинку — от і все", — сказав Затулін.

Врешті 15 травня Лукашенко таки з'явився на публіці, вперше з 9 травня. Фото нібито зробили у центральному командному пункті ВПС та військ ППО під час поїздки туди Лукашенка. На знімку самопроголошений президент стоїть, його ліва рука перемотана.

Олександр Лукашенко 15 травня 2023 року. Фото: ТГ Пул первого

"Це найгірший вигляд Лукашенка за останні 28 років"

Інформація про стан здоров'я та діагнози Олександра Лукашенка — завжди було секретом, пояснює Новини.LIVE головний радник Світлани Тихановської та керівник відділу міжнародних зв'язків Офісу Тихановської Франак Вячорка.

Франак Вячорка. Фото: Facebook

Проте в таких диктатурських режимах, в яких зараз перебуває Білорусь, стан здоров'я основного диктатора завжди є політичним питанням. Адже все залежить від нього і будь-яка зміна в його поведінці чи здоров'ї викликає острах.

"Лукашенко вже кілька днів не з'являється на публіці, а з його графіком відбуваються різні аномалії. У травні він скасував зустрічі ще до параду 9 травня, а опісля зник зовсім. У Москві він виглядав дуже погано і взагалі це його найгірший вигляд за останні 28 років. Думаю, справи там погані", — зазначив Вячорка.

Лукашенко в Москві 9 травня. Фото: Alexei Maishev/Pool/ REUTERS

За його словами, із 2020 року Лукашенко постійно відчуває себе в оточенні ворогів, живе в країні, де більшість жителів його ненавидить. Він постійно змінює своє оточення, бо нікому не довіряє. В результаті це викликає стрес та спричиняє постійний тиск.

"Навіть у його виступах ми бачимо легкий ступінь шизофренії, коли він може говорити різні речі під час одного спітчу. Це помічають не лише у суспільстві, а й чиновники теж. Вони починають думати, що ж буде після Лукашенка. І тут виникає кілька проблем — ми не знаємо, як це відбудеться і питання — а хто буде знати про це першим", — каже Вячорка.

За його словами, у випадку смерті Лукашенка, Росія буде намагатися посилити свій контроль у Білорусі. Наразі, окрім Лукашенка, у них немає нікого більш проросійського. Тому будь-які зміни в Білорусі 100-відсотково вдарять по Володимиру Путіну, який назаразі повністю сконценрований на війні в Україні.

Путін та Лукашенко 9 травня 2023 року. Фото: Vladimir Smirnov/Pool/REUTERS

"Можливо, це (мається на увазі смерть Лукашенка. — Ред.) допоможе Україні перемогти. Нам треба думати про це вже зараз, адже всі зміни можуть настати дуже швидко та неочікувано. Як опозиція ми теж розглядаємо різні варіанти розвитку подій, включно із звільненням всіх політв'язнів та повернення до Білорусі активістів", — підсумував Вячорка.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті за 13 травня зауважив, що самоназваний білоруський президент Лукашенко справді був госпіталізований до президентської лікарні в Мінську 13 травня. Через дві години після цього його кортеж покинув територію лікарні.

Стан здоров'я Лукашенка залишається незрозумілим. Він не з’являвся на публіці, а його офіс не оновлював тижневий графік жодними подіями після візиту до Москви 9 травня. Також Лукашенко не виступав із традиційним зверненням до Дня Перемоги в Мінську. Причини цього незрозумілі.