Російський журналіст розповів, чому раптово захворів Лукашенко

Президент Росії Володимир Путін зустрічається з президентом Білорусі Олександром Лукашенком перед військовим парадом у День Перемоги в Москві. Фото: REUTERS

Російський журналіст Олександр Невзоров поділився своїми думками щодо хвороби Олександра Лукашенка, через яку той поїхав із Москви на День Перемоги, і відтоді майже не з'являється на публіці. Журналіст зазначив, що це пов'язано з небажанням вступати в війну проти України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Лукашенко боїться вступати в війну проти України

"Поряд зі зрозумілими симптомами, місцеві та запрошені медики фіксують у Лукашенка наявність незрозумілих клінічних проявів, яких не має бути у разі інфекційно-алергічного міокардиту, який йому приписують. Те, що спостерігається у Лукашенка, не вписується в жодну зі старих хвороб. Інсайд надійний, перевірений, походить від медиків, які займаються Григоровичем. Розголошувати подробиці вони відмовилися, дотримуються лікарської таємниці", — зазначив Невзоров.

Крім того, він гадає, що Лукашенко просто боїться вступати у війну Росії з Україною, що і є причиною раптового погіршення здоров’я білоруського диктатора.

"Шалений агроном зараз заважає лише одній людині у світі — своєму господарю. Григорович хитрує, відчайдушно звивається. Він не погоджується виконати команду свого власника. (Лукашенко) — такий старий пес, якому виразно і однозначно сказали — "фас!". Але старий пес нікуди не біжить і нікого не кусає, він валиться в ноги господареві, починає віддано лизати його черевики, а кидатись і гризти відмовляється навідріз", — розповів Невзоров.

Також журналіст впевнений, що Путін легко може замінити Лукашенко кимось іншим, хто його більше слухатиметься, оскільки російському президенту потрібен вступ Білорусі в війну.

Що відомо про стан Лукашенка

Нагадаємо, що самоназваний білоруський президент Олександр Лукашенко хворий і цей факт вже визнали на офіційному рівні, правда, у Росії. ЗМІ звернули увагу на його нездоровий вигляд ще 9 травня. На параді у Москві він не зміг пройти пішки навіть 300 метрів, шкутильгав та мав перемотану ліву руку. Практично у такому ж вигляді Лукашенко з'явився нібито у центральному командному пункті ВПС та військ ППО 15 травня.

Також ми повідомляли, Лукашенко із 2020 року постійно відчуває себе в оточенні ворогів, живе в країні, де більшість жителів його ненавидить. Він постійно змінює своє оточення, бо нікому не довіряє. В результаті це викликає стрес та спричиняє постійний тиск. Зараз він виглядає найгірше за весь час своєї влади в Білорусі.