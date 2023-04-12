Заместителем генсека ООН является россиянин Воронков: подробности

Россиянин Владимир Воронков возглавил влиятельные посты в ООН из 2017 года. UN Photo

Заместителем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша до сих пор является россиянин Владимир Воронков. Кроме того, он еще глава Контртеррористического управления организации и возглавляет обе должности еще с 2017 года. То есть, уже после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе.

В этой должности Воронков остается до сих пор, несмотря на открытое вторжение России в Украину и ее многочисленные военные преступления в том числе, как страны, являющиеся постоянным членом Совбеза ООН.

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Этот факт является откровенным плевком России в лицо всему миру — говорится в публикации Новини.LIVE "Битва века: как Украина и Россия "сцепились" через ООН и кто победит в новой войне".

В августе прошлого года на данный факт обращал внимание советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. На своей странице в Twitter он написал следующее:

"Между прочим, главой Контртеррористического управления и заместителем Генсека ООН является (внимательно!) дипломат В.Воронков. Представитель крупнейшей террористической организации занимается... контртерроризмом. Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо? Так почему ООН — символ недееспособности?" — написал Подоляк.

Заседание Совбеза ООН. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Затем было публичное возмущение постоянного представителя Польши в ООН Кшиштофа Щерского. Дипломат говорил, что у России много инструментов для работы, а среди них и ООН, которую Кремль использует в собственных интересах. По его словам, то, что Воронков до сих пор является главой антитеррористического ведомства и заместителем главы ООН, связано с тем, что у России все еще есть полные права в организации.

Согласно официальной биографии, опубликованной на сайте ООН, Воронков стал заместителем генсека ООН и главой Контртеррористического управления 21 июня 2017 года.



Заседание Генассамблеи ООН 29 марта 2023г. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz



В общей сложности имеет более чем 30-летний опыт работы на дипломатической службе России. Занимался делами ООН, был послом и постоянным представителем России при международных организациях в Вене и входил в состав Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Напомним, 12 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом. Это случилось после появления в интернете видео жестокой казни украинского пленного войсками РФ.