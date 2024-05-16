Бывший товарищ Путина заявил, что "застрелил" бы его при встрече

Президент России Владимир Путин. Фото иллюстративное: росСМИ

Бывший российский банкир и экс-товарищ президента России Владимира Путина Сергей Пугачев назвал главу Кремля психом и сумасшедшим. Также он добавил, что застрелил бы политика во время встречи.

Об этом он рассказал во время стрима с украинскими журналистами Дмитрием Гордоном и Олесей Бацман.

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По словам Пугачева, он не побоится выразить ему в глаза, что он сумасшедший.

"Вы спрашиваете, что я ему скажу. То, что и сказал: "Ты сумасшедший? Ты слышал, что у меня есть проблемы? Ты у меня экспроприировал на 15 миллиардов собственности, дал поручение меня в тюрьму посадить и убить и теперь говоришь: "Кстати, слышал, у тебя проблемы?" Ты сумасшедший реально, тебе в психбольницу надо", — высказался он.

В то же время Бацман напомнила, что в прошлом интервью Пугачев сказал, что во время встречи предложит главе Кремля застрелиться. В то же время на вопрос Гордона, предложит ли он Путину снова застрелиться, банкир заявил, что сам бы его застрелил.

"Было дело. Но надо делить на "до войны" и "после". Я с ним встречался до войны, это было относительно наших отношений. Меня тошнит от него. Этот человек — кровавый убийца, он убил полмиллиона человек, он разрушил украинские города и дальше это делает. Я бы сам его застрелил", — сказал Пугачев.

Напомним, в четверг, 16 мая, Владимир Путин прибыл в Китай для встречи с госсекретарем Компартии КНР Си Цзиньпинем. По данным аналитиков, визит российского президента в Пекин связан с просьбой о дополнительной военной помощи.

В ходе встречи лидеры стран подписали соглашение об углублении отношений между Москвой и Пекином. Вспомнил Си Цзиньпинь и об Украине, заявив, что вопрос войны следует решить в соответствии с нормами и принципами уставов ООН с призывом уважать государственный суверенитет и территориальную целостность всех стран.